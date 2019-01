Fantacalcio l' Asta di Riparazione - Gli Autogol | Fantacalcio

Da Cutrone a Caprari : i 5 attaccanti per l'asta di riparazione del Fantacalcio : Si sa, è un momento sofferto di attese e azzardi ma anche di possibili rivelazioni ed affari low-cost. Stiamo parlando del Fantacalcio che in questo gennaio 2019 sta mischiando le carte in attacco. Higuain in orbita Chelsea e Piatek pronto a prendere il suo posto in rossonero. I ritorni di Muriel e Gabbiadini. Di seguito troverete cinque consigli per il reparto più ricercato, l'attacco.

Fantacalcio 2019 - le quotazioni e i consigli per l’asta di riparazione. Certezze - scommesse e giocatori in partenza : La Serie A è nel pieno della sosta invernale, il massimo campionato italiano di calcio è fermo dallo scorso 29 dicembre quando si è giocata la 19^ giornata e ritornerà soltanto nel weekend del 19-20 gennaio. Si è concluso il girone d’andata e ci si prepara dunque ad affrontare la seconda parte della stagione, questo momento è cruciale per tutti gli appassionati di Fantacalcio che dopo le festività natalizie devono tracciare un bilancio ...

Fantacalcio 2019 - i consigli per l’asta di riparazione. Top&flop del girone d’andata : chi tenere e chi scambiare : La Serie A sta osservando la breve sosta invernale, piccolo periodo di stop per il massimo campionato italiano di calcio in attesa della ripresa prevista per il weekend del 19-20 gennaio. Si è concluso il girone d’andata e si è così arrivati al giro di boa con la Juventus in testa alla classifica, i bianconeri hanno nove punti di vantaggio sul Napoli mentre al terzo posto troviamo l’Inter che precede la Lazio e il Milan. Questo ...

Consigli Fantacalcio Serie A : Paquetà - Sansone - Soriano e Muriel da prendere all'asta : Il calciomercato di gennaio interessa molto da vicino anche gli appassionati di Fantacalcio, che osservano i movimenti delle venti squadre di Serie A. A fine mese ci sarà per molti l'asta di riparazione e ci sarà dunque l'occasione di potenziale o ritoccare la propria rosa con i nuovi volti del nostro campionato. E' sempre bene dunque tenersi aggiornati sui trasferimenti, anche se da qui fino al 31 gennaio tanti giocatori sembrano destinati a ...

