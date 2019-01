F1 | la Ferrari cambia tonalità di rosso per il Mondiale 2019? Tutte le novità sulla

F1 - Ferrari - Vettel 'dribbla' la pressione : 'Non cambia nulla rispetto agli anni precedenti' : Nell'ultimo campionato Vettel è stato aspramente criticato per i vari errori commessi, pesati come macigni nell'economia iridata. Difatti il tedesco ha perso, per il secondo anno consecutivo, la ...

F1 - l’inizio di una nuova era : ecco come cambia la Ferrari con Mattia Binotto : Il nuovo team principal avrà maggiori poteri rispetto al proprio predecessore, continuando a svolgere anche le sue mansioni di direttore tecnico Una nuova era è cominciata, Mattia Binotto è ufficialmente il nuovo team principal della Ferrari, un ruolo impegnativo che sarà leggermente diverso da quello ricoperto da Maurizio Arrivabene negli ultimi quattro anni. Lapresse/Photo4 Stando infatti al comunicato diramato ieri dalla scuderia di ...

Formula 1 - la Ferrari che verrà : come cambia con Binotto : Ma la partita più importante Binotto dovrà giocarla sui tavoli della politica. Se infatti non faticherà a far sentire la sua voce nelle riunioni tecniche, sarà più difficile riuscirci in quelle ...

F1 Ferrari - Briatore : «Arrivabene? Giusto cambiare chi non vince» : Lo dice l'ex team manager, Flavio Briatore, campione del mondo con Benetton e Renault, in merito al mancato rinnovo di contratto di Maurizio Arrivabene, team principal della Rossa dal novembre 2014 ...

Ferrari cambia tutto : Binotto al posto di Arrivabene : Sembrava essere tornato il sereno in casa Ferrari , ma l'apparenza era solo la quiete prima della tempesta e Maranello si prepara a un cambio al vertice che ha il sapore della rivoluzione . Il ...

Ferrari - Briatore : 'Arrivabene? Quando non vinci è giusto cambiare' : Lo dice l'ex team manager, Flavio Briatore, campione del mondo con Benetton e Renault, in merito al mancato rinnovo di contratto di Maurizio Arrivabene, team principal della Rossa dal novembre 2014 ...

Rottura Arrivabene-Ferrari - Briatore avalla l’addio : “giusto cambiare!” : Flavio Briatore si è espresso in merito al divorzio tra la Ferrari e Maurizio Arrivabene, giunto come un fulmine a ciel sereno “Quest’anno la Ferrari aveva le carte in regola per vincere il mondiale e non l’ha fatto. Quando non si vince le cose devono cambiare e immagino che chi guida la Scuderia di Maranello abbia pensato in questo modo“. Lo dice l’ex team manager, Flavio Briatore, campione del mondo con ...

Montezemolo : 'Schumacher ha cambiato il DNA della Ferrari' : In quel periodo Schumacher ha vinto cinque dei suoi sette campionati del mondo piloti mentre la squadra italiana si è dimostrata imbattibile. Solo Kimi Raikkonen è stato incoronato campione del mondo ...

F1 – A tutto Wolff - dall’avventura in moto di Hamilton ai cambiamenti in Ferrari : “quando si è diffusa la notizia ho provato a chiamarlo - ma…” : Toto Wolff sincero: il team principal Mercedes tra nuove avventure e importanti cambiamenti Una stagione ricca di soddisfazioni, quella 2018, per la Mercedes. Nonostante qualche momento di difficoltà, il team di Brackley è riuscito a trionfare con un Lewis Hamilton impeccabile. Soddisfatto, ma mai adagiato sugli allori, Toto Wolff è pronto ad una nuova stagione ricca di spettacolo ed emozioni, nonostante qualche critica di troppo: ...

F1 - Kimi Raikkonen scambia il casco con Sebastian Vettel : “Bello lavorare con te”. L’addio alla Ferrari alla festa di Natale : Ultima apparizione a Maranello per Kimi Raikkonen che ha ufficialmente salutato la Ferrari. L’addio definitivo è avvenuto in occasione della festa di Natale che si è tenuta proprio oggi nella sede centrale del Cavallino Rampante. Il finlandese ha voluto ringraziare tutti i collaboratori con cui ha lavorato nella sua doppia avventura in Rosso, culminata con la conquista del Mondiale 2007 (ultimo trionfo iridato della casa nella categoria ...

F1 2019 : la Ferrari che verrà : cosa cambia e le novità - : VINCERE E VINCEREMO Il 2019 significa solo una cosa per la Scuderia Ferrari : la vittoria del Mondiale di Formula Uno. Un cimelio che manca da troppo tempo nel 'quartier generale' di Maranello, un'...

F1 - ecco l'elenco degli iscritti : la Ferrari cambia "nome" : ... 44,, Valtteri Bottas, 77, Scuderia Ferrari Mission Winnow: Sebastian Vettel, 5,, Charles Leclerc, 16, Aston Martin Red Bull Racing: Pierre Gasly, 10,, Max Verstappen, 33, Renault Sport Racing ...

Ferrari - il prossimo campionato il Cavallino cambia nome : l'ultima follia da Maranello : La scelta della Ferrari per la stagione del Mondiale 2019 potrebbe far storcere il naso a più di un fan della casa di Maranello. La Fia ha diramato la lista ufficiale di team e piloti, con relativi ...

F1 – Raikkonen saluta la Ferrari - ma non dà troppo peso al suo addio : “non è un cambiamento drammatico” : Le dichiarazioni di Kimi Raikkonen nella conferenza stampa pre weekend del Gp di Abu Dhabi: sul circuito di Yes Marina sarà l’ultima volta del finlandese sulla Ferrari L’ultimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno 2018 andrà in scena domenica, ma già da oggi i piloti si trovano ad Abu Dhabi per le conferenze stampa. Con Lewis Hamilton e la Mercedes vincitori rispettivamente del titolo mondiali piloti e del titolo ...