F1 | Angelo Sticchi Damiani lancia l’allarme | il Gp di Monza rischia di uscire dal

sportfair

: F1, GP diMonza: il rinnovo è ancora molto lontano. Il presidente dell’Aci Angelo Sticchi Damiani: Vogliamo continua… - fraippolito : F1, GP diMonza: il rinnovo è ancora molto lontano. Il presidente dell’Aci Angelo Sticchi Damiani: Vogliamo continua… -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Il presidente dell’ACI ha si è soffermato sul futuro del Gp di, sottolineando come rischi didal calendario di Formula 1 Il Gp didi scomparire dal calendario di Formula 1, questo per colpa delle ingenti richieste avanzate dai promoter di Formula 1 per mantenere nel circus la corsa italiana.Photo4 / LaPresseIntervenuto da Nuova Delhi ai microfoni dell’Adnkronos,ha messo le cose in chiaro: “il costo del contributo che si paga ogni anno a Liberty Media è mediamente molto alto, è veramente difficile immaginare, nel caso nostro del Gp di, che nel 2019 ha avuto un costo di 24 milioni di dollari che è una cifra enorme, si possa continuare a sostenere” l’allarme del presidente dell’Aci, da Nuova Delhi. “Confacemmo un sacrificio per tre anni, perché volevamo arrivare a trovare ...