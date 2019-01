Eutanasia | alla Camera avviato l' iter della proposta di legge Esulta M5S

Eutanasia - Camera inizia a discutere la proposta di legge popolare. Mancano 8 mesi alla scadenza data dalla Consulta : Il Parlamento ha iniziato a parlare di Eutanasia. Tre mesi dopo il sollecito della Consulta che ha lasciato un anno di tempo ai partiti per sanare il vuoto normativo, la Camera dei deputati ha avviato la discussione generale sulla proposta di legge di iniziativa popolare in tema di rifiuto dei trattamenti sanitari e liceità dell’Eutanasia. La Corte costituzionale infatti, il 24 ottobre scorso era chiamata a esprimersi sul caso dj Fabo, e invece ...

Eutanasia - al via il progetto di legge : il 30 gennaio se ne discuterà alla Camera : Mercoledì 30 gennaio avrà inizio in Parlamento l’iter relativo alla proposta di legge di iniziativa popolare - promosso dall’Associazione Luca Coscioni che ha raccolto e depositato oltre 130.000 firme - per legalizzare l’Eutanasia. Dopo tre mesi dal pronunciamento della Consulta che ha stabilito in un anno il tempo disponibile per colmare i vuoti legislativi, il testo depositato alla Camera il 13 settembre del 2013 verrà esaminato e discusso ...

Il testo sull'Eutanasia è arrivato alla Camera : ecco cosa prevede : "Ogni persona può redigere un atto scritto, con firma autenticata dall'ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio, con il quale chiede l'applicazione dell'eutanasia". E' questo il cuore della proposta di legge di iniziativa popolare, all'esame delle commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera e il cui iter partirà mercoledì prossimo. La proposta di legge fissa dei paletti precisi affinché sia riconosciuto il diritto al ...

Il testo sull'Eutanasia è arrivato alla Camera : ecco cosa prevede : "Ogni persona può redigere un atto scritto, con firma autenticata dall'ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio, con il quale chiede l'applicazione dell'eutanasia". E' questo il cuore della proposta di legge di iniziativa popolare, all'esame delle commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera e il cui iter partirà mercoledì prossimo. La proposta di legge fissa dei paletti precisi affinché sia riconosciuto il diritto al ...

Biotestamento - Conte vede Cappato a un anno dalla legge : ‘Ora misure attuative’. Ma su ddl Eutanasia nessuna risposta : Le misure attuative della legge per le disposizioni anticipate di trattamento (Dat) saranno presto in arrivo. Un anno dopo la legge sul Biotestamento e alla luce delle ancora numerose difficoltà di attuazione, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato Marco Cappato e l’avvocata Filomena Gallo dell’associazione Luca Coscioni e ha promesso interverrà per velocizzare le pratiche. In realtà il colloquio era stato richiesto ...