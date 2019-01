Eutanasia - al via la discussione della legge alla Camera : La Corte costituzionale ha dato tempo al parlamento fino a settembre per riempire il vuoto normativo. La proposta nata dall'Associazione Coscioni che ha raccolto 130mila firme

Eutanasia - al via il progetto di legge : il 30 gennaio se ne discuterà alla Camera : Mercoledì 30 gennaio avrà inizio in Parlamento l’iter relativo alla proposta di legge di iniziativa popolare - promosso dall’Associazione Luca Coscioni che ha raccolto e depositato oltre 130.000 firme - per legalizzare l’Eutanasia. Dopo tre mesi dal pronunciamento della Consulta che ha stabilito in un anno il tempo disponibile per colmare i vuoti legislativi, il testo depositato alla Camera il 13 settembre del 2013 verrà esaminato e discusso ...