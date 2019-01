Eurosport lascia in anticipo Mediaset Premium

davidemaggio

: Un rullo compressore: Rafa Nadal? vola in finale agli Australian Open? ???????? Lascia a Tsitsipas solo sei game in tr… - Eurosport_IT : Un rullo compressore: Rafa Nadal? vola in finale agli Australian Open? ???????? Lascia a Tsitsipas solo sei game in tr… - fabiofabbretti : #Eurosport lascia in anticipo #MediasetPremium - chiara56543176 : Eurosport lascia Mediaset Premium in anticipo – Ubitennis -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019)Procede lo “smantellamento” di. Nata nel 2005 come piattaforma a pagamento per il calcio, in diretta concorrenza con Sky, oggi del mondo del pallone e in generale dello sport non vi resta più niente (rimane la sola possibilità di accedere ai contenuti di DAZN).Dopo la chiusura diSport nell’agosto scorso, si spengono ora anche i due canali die Discovery, infatti, hanno risolto consensualmente il contratto prima della naturale scadenza, prevista nella prossima estate in seguito al rinnovo triennale avvenuto nel 2016. Con qualche mese d’, dunque,edno definitivamente il digitale terrestre e, come succedeva fino al 2013, torneranno in esclusiva su Sky, che a questo punto allarga l’offerta sportiva riservata ai propri abbonati.I due canali rimarranno visibili ...