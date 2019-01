Erdogan-Putin | anno cultura russo-turca

Il futuro della Siria nel patto tra lo Zar Putin e il Sultano Erdogan : Il futuro della Siria è sempre più nelle mani dello "Zar" e del " Sultano ". A Mosca va in scena una sorta di "mini Yalta Siria na". Protagonisti: il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin , e il suo omologo turco, Recep Tayyp Erdogan . La "pax Siria na" targata Mosca prevede il contenimento delle mire espansioniste dell'alleato iraniano, e il via libera russo alla "fascia di sicurezza" che il presidente turco pretende di ...

Putin da Erdogan per inaugurare il Turkstream : celebrato il predominio russo nella geopolitica dell’energia : Tempi record di realizzazione per un’opera che segna una nuova, importante tappa del predominio russo nella geopolitica dell’energia. Un traguardo tanto strategico che lunedì scorso Putin è volato ad Istanbul per la cerimonia che segna la costruzione di Turkstream, il nuovo gasdotto che collega Russia e Turchia, un progetto realizzato nonostante difficoltà politiche ed economiche e che rafforza il legame fra i due paesi. Una parte ...