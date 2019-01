Energia | Eni e Pertamina firmano memorandum per collaborazioni economia circolare

Riso Gallo sempre più sostenibile : in 3 anni -17% consumi Energia : Roma, 30 gen., askanews, - Riso Gallo sempre più sostenibile: l'azienda ha condiviso i primi risultati del progetto 'Coltiviamo il Futuro', presentando le misure recentemente introdotte in materia di ...

Energia : Georgia - proseguono negoziati con Gazprom su nuovo accordo transito gas russo verso Armenia : Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia e dello sviluppo sostenibile di Tbilisi, Giorgi Kobulia, ripreso dai media locali. "I negoziati procedono, e prima che siano completati restano in vigore i ...

Gli scarti delle bevande diventano Energia rinnovabile - Gruppo Illiria e la sfida sostenibile : nel 2018 generati 60.000 kwt - venduti 18 milioni di prodotti a km zero : Il Gruppo Illiria, riferimento in Italia per la distribuzione automatica, chiude l’anno con una grande vittoria: quella della sostenibilità. Infatti, nell’ultimo triennio, l’azienda friulana è riuscita a produrre 60.000 kwt di energia elettrica rinnovabile attraverso lo smaltimento degli scarti delle bevande, nella fattispecie fondi di caffè, tramite impianti a biogas. Un’azione mirata per ridare valore e poter sfruttare al meglio materiale che, ...

Energia : Eni - trasformazione della frazione organica dei rifiuti solidi urbani in bio olio - : Il progetto waste to fuel è un esempio tangibile del modello integrato di economia circolare di Eni: oltre al riutilizzo di aree dismesse e bonificate, valorizza le materie prime di scarto e le ...

Oroscopo del 25 dicembre : serenità ed Energia per Scorpione e Ariete : Il Natale è finalmente arrivato, tra addobbi, tavolate imbandite, sorrisi e regali, quali saranno i progetti in serbo per i dodici segni dagli astri e dalle stelle? Scopriamolo qui di seguito con l’Oroscopo del 25 dicembre da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute. Astrologia del 25 dicembre segno per segno Ariete: durante le ultime giornate di dicembre alcuni di voi potranno compiere i primi passi verso il ...

Speciale Energia : intesa Eni e Città del Vaticano per l'economia circolare : Roma, 21 dic 14:00 - , Agenzia Nova, - La compagnia energetica Eni e il governatorato dello Stato della Città del Vaticano hanno siglato ieri un'intesa per l'economia circolare.... , Com,

Milano. Approvato il Piano di azione per l’Energia sostenibile : Il Consiglio comunale di Milano ha Approvato il Piano di azione per l’energia sostenibile (PAES). Il Piano è passato con

Basta l’Energia solare per convertire l’acqua in vapore ad alta temperatura - grazie a un’idea geniale : Nelle aree remote è molto difficile disporre di acqua calda e vapore per generare abBastanza acqua potabile per una famiglia, per cucinare, pulire o sterilizzare attrezzature mediche. Gli ingegneri del Massachusetts Institute of Technology (MIT) hanno costruito un dispositivo che assorbe abBastanza calore dal Sole per far bollire l’acqua e produrre un vapore “surriscaldato” a più di 100 gradi. La sua valenza è importante in ...

Oroscopo della settimana - dal 10 al 16/12 : serenità ed Energia per Cancro e Vergine : La seconda settimana dell'ultimo mese dell'anno sta per avere inizio, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per queste giornate? Scopriamolo qui di seguito con l'Oroscopo della settimana, da lunedì 10 a domenica 16 dicembre 2018 da Ariete a Pesci, segno per segno, con previsioni su amore, lavoro e salute. Astrologia della settimana, dal 10 al 16 dicembre 2018, per tutti i segni dello Zodiaco Ariete: l'inizio settimana si rivelerà un ...

Astrologia dicembre - previsioni per tutti i segni : Energia e serenità per Cancro e Leone : dicembre è appena iniziato, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle durante l'ultimo mese dell'anno per tutti e dodici i segni dello Zodiaco? Scopriamolo qui di seguito con l'oroscopo segno per segno del mese di dicembre 2018 con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute. Oroscopo dicembre per tutti i segni zodiacali Ariete: il mese di novembre ha rappresentato un banco di prova in amore per alcuni dei nati sotto questo segno ...