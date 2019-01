E45 chiusa | i circoli PD della Valtiberina rispondono alle dichiarazioni del consigliere

primopianonotizie

: E45 chiusa, via libera ai primi fondi per imprese e cittadini di Cesenate e Riminese - news_rimini : E45 chiusa, via libera ai primi fondi per imprese e cittadini di Cesenate e Riminese - news_forlicesen : E45 chiusa, via libera ai primi fondi per imprese e cittadini di Cesenate e Riminese - tuttoggi : “E45 chiusa dopo una verifica a vista” -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Ci auguriamo che si agisca in tempi brevi visto il grave danno per l'economianostra v. Ciò detto, bisognerebbe chiedere all'onorevole Donzelli cosa ha fatto in tutti questi anni la destra? ...