Dzeko ha sputato all' arbitro Manganiello? 

agi

: Se fosse vero il calcio mi fa sempre più schifo. Si mormorano 4 giornate di squalifica a Radu per aver insultato l’… - ElisaDiGiacomo : Se fosse vero il calcio mi fa sempre più schifo. Si mormorano 4 giornate di squalifica a Radu per aver insultato l’… - robertobraccin1 : @Angolo_Viola Che vergogna....Dzeko ha sputato all'arbitro,lo hanno visto tutti.Dovevano dare almeno 5 giornate. Ma… - ilmauro85 : RT @LNoetico: @TuteLazio ma ho visto male io o dzeko ha sputato all'arbitro? -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) È con ogni probabilità uno sputo, o la sua simulazione, il motivo dell'espulsione di Edin Dzeko a Firenze, nella sconfitta per 7-1 della Roma contro la Fiorentina che è costata ai giallorossi l'eliminazione dalla Coppa Italia. E' accaduto tutto al 71mo, poco dopo la rete viola del 4-1. Lorenzo Pellegrini viene strattonato sulla trequarti ma l'Manganiello non fischia fallo.Il trequartista protesta e subito dopo arriva a dargli manforte l'attaccante bosniaco furioso con il fischietto piemontese che gli sventola il cartellino rosso. Dapprima sembrava che l'espulsione fosse per proteste ma sui social è circolato un video che sembra mostrare uno sputo di Dzeko all'LO SPUTO È IL GESTO PIÙ INFAME CHE UN GIOCATORE POSSA FARE MINIMO TRE MESI DI SQUALIFICA #FiorentinaRoma #Dzeko pic.twitter.com/4s2VI4yqYh— ZIO PAUL⚫⚫⚫ (@ZIOPAUL84) ...