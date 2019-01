Duván Zapata, l’attaccante del momento in serie A

lanotiziasportiva

: ???? Duvan Zapata’s last 8 games: vs Napoli = ? vs Udinese = ??? vs Lazio = ? vs Genoa = ? vs Juventus = ??… - Sporf : ???? Duvan Zapata’s last 8 games: vs Napoli = ? vs Udinese = ??? vs Lazio = ? vs Genoa = ? vs Juventus = ??… - Atalanta_BC : Duván #Zapata on fire ?? ?? Primo poker in #SerieATIM e record personale di gol in una singola stagione ???? Terzo at… - Domenico1oo777 : RT @forumJuventus: [TS] Zapata sfida Ronaldo. L'Atalanta sogna di fermare ancora la Juventus e si affida al suo bomber: Duvan ha già siglat… -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) InA quest’anno è sbarcato un certo Cristiano Ronaldo a restituire lustro al campionato, anche se la scena se la sta prendendo un attaccante colombiano a Bergamo, il colombianoCalcio, Sudamerica, Storie,/ Il centravanti della nazionale sudamericana sembra finalmente aver trovato quella continuità di rendimento che è sempre stato il suo tallone d’Achille in passato.Sulle sue qualità mai nessuno ha avuto dubbi ma questa stagione pare esser maturato sotto tutti gli aspetti ed ora contende il titolo di capocannoniere a CR7, Quagliarella e Piątek.Con la maglia dell’Atalanta, ma in prestito dalla Sampdoria, ha trovato la dimensione ideale e la fiducia per tirar fuori tutti i suoi colpi; se terminerà la stagione come l’ha cominciata inevitabilmente gli starà stretta anche la Dea.Già autore di 15 marcature in 21 apparizioni in ...