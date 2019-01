Discorso al Reichstag | 80 anni fa le parole di Hitler che cambiarono la storia

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Ottant’fa,annunciò per la prima volta in modo esplicito l’idea dello sterminio degli ebrei, in untenuto davanti alil 30 gennaio 1939: “Se il giudaismo della finanza internazionale, in Europa o altrove, riuscirà ancora una volta a gettare i popoli in una guerra mondiale, il risultato non sarà la bolscevizzazione della terra e la vittoria del giudaismo, ma l’entamento della razza ebraica in Europa“.Due concetti sono contenuti in questa frase: 1. il razzismo “economico”; 2. lo sterminio degli Ebrei come difesa necessaria.Il razzismo antisemita dei nazisti si basava su almeno due argomentazioni diverse. C’era infatti nell’ideologia nazista un antisemitismo “genetico”, che vedeva il popolo ebraico come diverso dal volk tedesco, e temeva la contaminazione razziale; e un antisemitismo ...