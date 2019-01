Diciotti | Salvini | nessun pericolo per governo

Diciotti - Salvini : “Mi aspetto il voto del M5s? No - dell’intero Senato. Apprezzo le parole di Conte ma non le ho chieste io” : Dice di aspettarsi non solo il voto del Movimento 5 stelle ma anche “dell’intero Senato”. Le parole di Giuseppe Conte? Non le ha richieste lui, anche se l’intervento gli fa piacere. Matteo Salvini interviene alla Camera per il question time ma le sue dichiarazioni non possono che essere rivolte a Palazzo Madama, dove in mattinata si è riunita per la prima volta la giunta per le Immunità. L’organo parlamentare ...

Diciotti : Salvini. Governo non rischia : ANSA, - ROMA, 30 GEN - "Non c'è nessun pericolo per il Governo, non rischia assolutamente. Passo le mie giornate lavorando, non elucubrando sui forse". Lo dice Matteo Salvini rispondendo ai ...

Diciotti - Salvini : governo non rischia : 16.25 Caso Diciotti? "Nessun pericolo per il governo", ripete Salvini riguardo alle possibili decisioni della giunta per le autorizzazioni a procedere.Confida "non solo" nel voto del M5S, ma "dell'intero Senato.Non è in discussione un reato,ma il fatto che un governo possa esercitare i suoi poteri. L'ho fatto nell'interesse pubblico". L'Italia accoglierà parte dei migranti della Sea Watch? "Prima accerteremo cosa fanno gli altri, poi vedremo", ...

Diciotti - Zingaretti su Salvini : “Chiede l’impunità solo perché è potente. Non ci si difende dai processi - ma nei processi” : “C’è un grande accordo di potere, innanzitutto. Sono sempre contrario a confondere la giustizia con la politica, sono sempre garantista, ma credo che sbaglia chi in questo momento chiede l’impunità solo perché è potente”. Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio e candidato alle primarie del Partito democratico, commenta così la presa di posizione di Matteo Salvini sul caso Diciotti e la sua richiesta che il ...

Il governo non rischia sul caso Diciotti - dice Salvini : "Non c'è nessun pericolo per il governo. Passo le mie giornate lavorando, non elucubrando sui forse". Matteo Salvini, parlando con i giornalisti, si dice sicuro che il caso Diciotti non metta a rischio l'esecutivo. Oggi si è riunita la Giunta per le elezioni e le immunità che dovrà decidere se dare il via libera alla richiesta di autorizzazione del Tribunale dei ministri di Catania per procedere in giudizio nei confronti del ...

Caso Diciotti : non c'è nessun pericolo per il governo - dice Salvini : Il caso Diciotti non mette a rischio il governo secondo il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Non c'è nessun pericolo per il governo. Passo le mie giornate lavorando, non elucubrando sui forse, ha detto Salvini rispondendo a una domanda dei giornalisti sulle possibili conseguenze dalla decisione della Giunta per le autorizzazioni e sulla possibilità che gli esponenti M5s votino a favore dell'autorizzazione.

Caso Diciotti - le accuse del tribunale dei ministri a Salvini : "Ha abusato dei suoi poteri" : Le contestazioni al titolare del Viminale in quattro faldoni. Il Caso aperto dalla procura di Agrigento a fine agosto, la richiesta alla giuinta per le autorizzazioni a procedere del Senato

Tajani provoca Salvini ecco come potrebbe far cadere il governo per il caso Diciotti : Tajani provoca e fa le prove per una caduta del governo «No» alla richiesta di autorizzazione a procedere verso Matteo Salvini per il caso Diciotti perché «siamo da sempre garantisti e perché quello che si imputa a Salvini non mi pare un reato» ma «se il M5S votasse sì, sarebbe uno sfregio che la Lega non potrebbe accettare. Se lo facesse certificherebbe la propria sottomissione al M5s». Lo afferma il vice presidente di Forza Italia e presidente ...

Diciotti - Fiano : “M5s si autodenuncia? Trucco per motivare sì contro Salvini. Di Battista? Prima manettaro - ora cambia” : “Caso Diciotti? L’ipotesi che Conte, Di Maio e Toninelli si autodenuncino è un Trucco, serve a motivare il fatto che voteranno a favore della richiesta a procedere del ministro Salvini“. Sono le parole del deputato Pd, Emanuele Fiano, intervistato nella trasmissione “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus. “Non basta autodenunciarsi” – continua – “perché ci vogliono le ...

Diciotti - il retroscena su Carlo Nordio : c'è lui dietro al cambio di rotta di Matteo Salvini : La lettera di Matteo Salvini al Corriere della Sera, di fatto, ha marcato un cambio di passo e di strategia. Sul caso Diciotti e sulla richiesta del tribunale dei ministri, il vicepremier leghista ha detto che non deve essere processato, sottolineando le ragioni giuridiche della presa di posizione.

Diciotti - Gasparri : “Memoria governo? Interlocutore resta Salvini”. Senatori M5s : “Non abbiamo ancora deciso” : “La memoria del governo in arrivo? Il nostro Interlocutore è e resta Matteo Salvini“. A rivendicarlo è il presidente della Giunta per le elezioni e le immunità, Maurizio Gasparri, al termine della prima seduta dell’organismo che dovrà per primo decidere, in attesa dell’arrivo in Aula, sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno sul caso Diciotti. “Se il governo avrà ...

Diciotti-Salvini-M5S : la verità Il no al processo sempre in pole : "Alla luce degli atti abbiamo registrato la retromarcia di Salvini, la situazione è totalmente cambiata. In ogni caso la nostra posizione sarà compatta". Ad affermarlo è il senatore del Movimento 5 Stelle Mario Michele Giarrusso al termine della prima riunione della Giunta... Segui su affaritaliani.it