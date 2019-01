Detroit : Become Human ha venduto circa 3 milioni di copie e Quantic Dream punta ad espandersi : Detroit: Become Human è l'ultima fatica di Quantic Dream pubblicata in esclusiva PS4 lo scorso marzo, il titolo ha riscosso un notevole successo, con circa 3 milioni di copie vendute. Come riporta WCCFTECH, durante una recente intervista il fondatore di Quantic Dream David Cage ha commentato questo risultato, svelando inoltre che la compagnia punta ad espandersi dai circa 200 dipendenti assunti al momento a 300:"Detroit potrebbe essere qualcosa ...

Offerte Gamestop imperdibili il 24 dicembre - super prezzo Detroit Become Human e PlayStation Classic : Si conclude oggi la lunga cavalcata delle Offerte Gamestop dedicate al Calendario dell'Avvento, la ventiquattro giorni che ha accompagnato i videogiocatori dall'inizio del mese di dicembre, con Offerte dedicate ogni singolo giorno. E la chiusura non poteva che essere con i canonici botti, che per il rivenditore si concretizzano in prezzi incredibili su alcuni prodotti dall'indiscutibile richiamo. Assolutamente golosa è per esempio l'offerta ...

Detroit : Become Human supera l'importante traguardo dei 2 milioni di copie vendute dal lancio : L'account Twitter di PlayStation ha reso oggi ufficiale un importante traguardo di Detroit: Become Human, che ha finalmente superato la soglia dei 2 milioni di copie vendute dal giorno dell'uscita, avvenuta il 25 maggio di quest'anno.Come riporta Dualshockers, questo risultato garantisce a Detroit: Become Human un meritato record, quello di videogioco venduto più velocemente nella storia di Quantic Dream. Nonostante il gioco non abbia avuto un ...