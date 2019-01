Denuncia da 3 milioni di dollari per Gwyneth Paltrow L' accusa | Provocò un

Gwyneth Paltrow Denunciata per incidente sugli sci/ "Mi ha travolto ed è scappata" : chiesti 3 milioni di danni : Gwyneth Paltrow denunciata per incidente sugli sci: "Mi ha travolto ed è scappata", la denuncia di un medico 72enne che le ha chiesto 3,1 milioni di danni

Cognato di Renzi - l’organizzazione Operation Usa Denuncia i Conticini : l’indagine sui milioni all’Africa va avanti : L’organizzazione umanitaria Operation Usa ha denunciato per appropriazione indebita Alessandro Conticini. Lo racconta il quotidiano La Verità che spiega come la querela consenta alla procura di Firenze di continuiare l’inchiesta su Alessandro, ma anche sui suoi due fratelli coindagati: Andrea e Luca, coindagati. Il primo è il Cognato di Matteo Renzi avendone sposato la sorella. Secondo l’accusa i fratelli Conticini avrebbero ...

In Rd Congo vince leader opposizione - succede a Kabila. Ha riportato oltre 7 milioni di voti - ma c’è chi Denuncia brogli : L'articolo In Rd Congo vince leader opposizione, succede a Kabila. Ha riportato oltre 7 milioni di voti, ma c’è chi denuncia brogli proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

«Marco Baldini ha guadagnato 2 - 3 milioni con i Bitcoin» - ma lui Denuncia : «Attenti è una truffa» : «Marco Baldini da fallito a Milionario»: il post sponsorizzato su Facebook salta subito all'occhio, in poche righe spiega come il conduttore radiofonico abbia superato un periodo...

Pompieri Denunciano Salvini : “Stop al porto abusivo di divisa o rimborsi gli italiani dei 49 milioni” : L’Unione sindacale di base ha denunciato in via amministrativa il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, per “porto abusivo di divisa“. Il coordinatore nazionale Usb dei Pompieri, Costantino Saportino, ha scritto una lettera di denuncia indirizzata al vicepremier, al sottosegretario con delega ai vigili del fuoco, Stefano Candiani, al prefetto Bruno Frattasi, capo del Dipartimento dei vigili del fuoco e alla responsabile ...

'Marco Baldini ha guadagnato 2 - 3 milioni con i Bitcoin' : il post su Facebook - ma lui Denuncia : 'Attenti è una truffa' : di Ilaria Del Prete 'Marco Baldini da fallito a Milionario': il post sponsorizzato su Facebook salta subito all'occhio, in poche righe spiega come il conduttore radiofonico abbia superato un periodo ...

Eliza Dushku Denuncia Michael Weatherly di abusi verbali/ Cbs paga 9 milioni di dollari per il suo silenzio : Eliza Dushku avrebbe denunciato il collega Michael Weatherly di abusi verbali. La Cbs ha pagato 9 milioni di dollari per il suo silenzio

Messina : fatture false - Gdf sequestra beni per 4 milioni euro e Denuncia otto persone (2) : (AdnKronos) - Tra le operazioni falsamente documentate "sono stati rilevati servizi di supervisione e di controllo della gestione o attività di consulenza che non sono risultati comprovati da nessun documento che attesti l’effettuazione dell’incarico, ad esempio: corrispondenza informativa, verbali