Dati Istat sul Pil | Premier Conte anticipa recessione economica

Conte anticipa i Dati Istat e ammette che l’Italia è in recessione : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha anticipato i dati che verranno pubblicati domani dall'Istat e ha ammesso che per il quarto trimestre del 2018 è prevista una contrazione del Pil. Il che vuol dire, tecnicamente, che l'Italia è in "recessione tecnica", la condizione che si verifica quando il Pil diminuisce per due trimestri consecutivi.Continua a leggere

Conte annuncia la recessione : "Da Dati Istat mi aspetto nuova contrazione del Pil. Ma recupereremo" : Conte si è detto sicuro ad Assolombarda che "Abbiamo una economia che crescerà. Dobbiamo lavorare insieme, progettare gli strumenti per far crescere l'economia in modo robusto e duraturo". ...

Settimana economica : dal primo ok Dl Semplificazioni ai Dati Istat su Pil : ... l'intervento del governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, all'assemblea del Forex di sabato; il viaggio a Washington e New York del ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Sono questi i ...

Dati Istat - crolla produzione industriale a novembre : auto -19 - 4% : E' un problema per l'economia a livello mondiale che passa anche dagli Usa e noi a differenza di altri osserva mettiamo piu' soldi nelle tasche dei cittadini e delle imprese per combattere questo ...

Il lavoro si è fermato a Di Maio. Ecco cosa dicono i Dati Istat : “Una sostanziale stazionarietà dei livelli occupazionali”. È questa, secondo l'Istat, la situazione del mercato del lavoro italiano a novembre 2018. Il gattopardesco governo gialloverde cambia tutto perché nulla cambi. Ormai la tendenza è la stessa da mesi. Piccole variazioni che rispecchiano l'anda

Dati Istat sull'industria manufatturiera - Tomei : 'Provincia di Modena locomotiva regionale'. : ... dobbiamo essere pronti, quindi, enti locali compresi, a cogliere queste nuove sfide e confermare il ruolo di primo piano del sistema Modena nell'economia nazionale, a partire dalla necessità non più ...

Coldiretti - Dati Istat sulle condizioni di vita : 2 - 7 milioni di persone costrette a chiedere aiuto per mangiare : La punta dell’iceberg della situazione di disagio in Italia sono i 2,7 milioni di persone che nel 2017 sono stati addirittura costretti a chiedere aiuto per il cibo da mangiare. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare i dati Istat sulle condizioni di vita, reddito e carico fiscale delle famiglie relative all’anno 2017. Si tratta di persone che – sottolinea la Coldiretti – hanno beneficiato degli aiuti alimentari attraverso l’accesso ...

Manovra - Boccia : Dati Istat impongono riequilibrio - il governo rifletta : Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, lancia l'allarme sulla Manovra dopo i dati Istat che danno il Pil a -0,1% e la disoccupazione in crescita. 'Purtroppo sono preoccupato. Sono dati che ...

Il PIL nel terzo trimestre del 2018 è calato dello 0 - 1 per cento secondo gli ultimi Dati ISTAT : secondo gli ultimi dati pubblicati dall’ISTAT, il PIL nel terzo trimestre del 2018 è calato dello 0,1 per cento rispetto al trimestre precedente. Si tratta di una correzione rispetto alle stime preliminari di alcune settimane fa, secondo cui il PIL

Dati Istat - a ottobre 2018 il tasso di disoccupazione sale al 10 - 6% - : Secondo l'Istituto di statistica, la percentuale di cittadini senza un impiego ha avuto una crescita di 0,2 punti rispetto al mese di settembre. C'è un miglioramento dello 0,5% se invece si considera ...

Istat - lavoratori a Camere : stoppate Blangiardo - fa uso distorto Dati : Roma, 28 nov., askanews, - Un dossier dal titolo inequivocabile: 'Appunti sull'uso distorto dei dati in ambito socio-demografico'. A scriverlo e inviarlo alle commissioni Affari costituzionali di ...