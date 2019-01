Date vita ai vostri scatti con l’app StoryZ che trasforma le foto in cinemagraph

Fifa 19 Patch 1.08 – Title UpDate 7 : nuovo aggiornamento disponibile anche su console. Ecco tutte le novità! : EA Sports ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, è già disponibile dal 22 gennaio per la versione PC ed è in distribuzione dal 29 gennaio anche su Xbox e PS4 Patch 1.08 Fifa 19 – Title Update 7 Ehi fan di Fifa L’ultimo aggiornamento di Fifa 19 è adesso disponibile su PC ed è […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.08 – Title Update 7: nuovo aggiornamento disponibile anche su console. Ecco tutte le novità! proviene da I ...

Pomeriggio 5 - Alvaro Vitali umiliato brutalmente. 'Maestro lui? Ma se...' - guarDate la sua faccia in diretta : Una umiliazione in diretta per Alvaro Vitali . L'attore romano, 68 anni, è stato ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 e proprio la conduttrice non gli ha lesinato parole un po' brusche e impreviste.

UpDate 7.30 Fortnite : skin - emote e tutte le novità dell’ultimo aggiornamento : Il grande successo conquistato nell'ultimo anno da Fortnite pare non volersi affatto arrestare. Lo shooter online di Epic Games continua ad essere sulla cresta dell'onda, con una Battaglia Reale giocatissima su un po' tutte le piattaforme disponibili. Gli utenti PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e addirittura su dispositivi mobile sono infatti quotidianamente alle prese con sparatorie di massa e Sfide sempre nuove, arrivate di recente alla ...

Fifa 19 Patch 1.08 – Title UpDate 7 : nuovo aggiornamento disponibile anche su console. Ecco tutte le novità! : AdsEA Sports ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, è già disponibile dal 22 gennaio per la versione PC ed è in distribuzione dal 29 gennaio anche su Xbox (dove è già possibile scaricarla) e PS4 (dove dovrebbe arrivare fra pochissimo) Patch 1.08 Fifa 19 – Title Update 7 Ehi fan di Fifa L’ultimo aggiornamento […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.08 – Title Update 7: nuovo aggiornamento disponibile anche su console. Ecco ...

Volley - Coppa Italia 2019 : Modena e Civitanova - suDate palpitanti e Final Four. Monza sfiora l’impresa - Milano si arrende : Si è completato il quadro dei quarti di Finale della Coppa Italia 2019 di Volley maschile, Modena e Civitanova soffrono in casa ma si impongono e staccano il pass per la Final Four che si disputerà il 9-10 febbraio alla Unipol Arena di Bologna. I Canarini e la Lube affronteranno Perugia e Trento nelle due semiFinali, le prime quattro del campionato daranno grande spettacolo tra meno di due settimane. Modena ha sudato le fatidiche sette camicie ...

Salone di Ginevra 2019 : Date - espositori - novità : Come tutti gli anni marzo è il mese del Salone di Ginevra, l'evento automotive più importante dell'anno, centro di gravità di un'industria che in Svizzera si tira a lucido e presenta le migliori novità. Salone di Ginevra 2019, prime cifre Quest'anno saranno circa 150 le anteprime presenti nei padiglioni del Palexpo di Ginevra. Saranno più di 180 i brand coinvolti dal 7 al 17 marzo, con molti debutti ...

Uomini e Donne / Scelte dei tronisti in prima serata : svelate Date e novità - Trono Classico - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico. Quando vanno in onda le Scelte dei tronisti in prima serata? svelate date e tante novità

Fortnite : Tempesta di Ghiaccio - novità evento e leak dall’upDate 7.20 : Un nuovo grande aggiornamento è finalmente disponibile sui server di Fortnite. Si tratta dell'update 7.20, messo a punto e poi distribuito a favore di community dagli sviluppatori di Epic Games. Un update, l'ultimo, particolarmente atteso e che come da tradizione è stato a lungo analizzato dai dataminer non appena disponibile su tutte le piattaforme. I giocatori più curiosi - e più "smanettoni"! - hanno infatti analizzato il codice sorgente ...

Il più brutto weekend della nostra vita al Teatro Ciak di Roma : Date - orari - biglietti e recensione : date con orari e prezzi dei biglietti per assistere a “Il più brutto weekend della nostra vita”, la commedia di Norm Foster diretta e interpretata da Maurizio Micheli con Benedicta Boccoli, Nini Salerno e Antonella Elia. Lo spettacolo ha aperto ufficialmente la prima stagione del Teatro Ciak, il nuovo spazio culturale inaugurato recentemente in via Cassia a Roma. A seguire trovate anche la nostra recensione di questa divertente ...

Klimahouse 2019 : MyDateC presenta le novità per la prima casa in acciaio che monitora i terremoti : MyDATEC, marchio Telema che propone sistemi innovativi per la climatizzazione ed il controllo della qualità dell’aria con recupero energetico per gli ambienti residenziali e del terziario, conferma anche per l’edizione 2019 la propria partecipazione a Klimahouse, la più importante vetrina nazionale dedicata all’innovazione e all’efficienza in edilizia che si terrà a Bolzano dal 23 al 26 gennaio 2019 (STAND D24/58). All’interno di un contesto che ...

Festività natalizie : Calendario nazionale con Date di inizio e ripresa delle lezioni : Tra poco meno di 15 giorni inizieranno le Festività natalizie, ma le date di chiusura delle attività didattiche non saranno uguali in tutte le Regioni d’Italia. Ecco quindi un Calendario delle vacanze di Natale suddiviso per regioni d’Italia. Oggi, 8 dicembre 2018, si festeggia l’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria e il conto alla rovescia per l’inizio delle tante attese vacanze di fine anno finalmente può partire. Mancano ...

Buon tutto e buona vita - lo show con Albano e Romina Power su Canale 5 - ecco le Date (Anteprima Blogo) : Nell'ambito della diffusione dei prossimi palinsesti di Mediaset per l'inizio del nuovo anno, è stata svelata la notizia dell'arrivo su Canale 5 di due serate speciali annunciate per la serata del mercoledì, con protagonista la coppia musicale più amata dagli italiani, Albano e Romina Power.TvBlog ha voluto indagare più a fondo ed ha scoperto che le due serate dovrebbero andare in onda mercoledì 23 e mercoledì 30 gennaio 2019 in prima ...

Inarrestabile il tour di Eros Ramazzotti per Vita ce n’è - si aggiungono nuove Date in America : Il tour di Eros Ramazzotti per Vita ce n'è sembra non volersi fermare. Dopo le prime date annunciate, l'artista romano si dice pronto ad allungare il calendario con altri appuntamenti che condurrà nelle Americhe. Si tratta dei concerti legati al supporto di Vita ce n'è, sua ultima prova di studio nella quale ha voluto già inserire una nota internazionale attraverso i duetti con Luis Fonsi e Alessia Cara. La prevendita dei biglietti per le ...