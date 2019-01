Dai social alla realtà | è amore tra Naomi Campbell e Liam Payne?

Uomini e Donne : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi spariscono Dai social - probabile crisi : L'ex tronista napoletana di Uomini e Donne, Nilufar Addati, rompe il silenzio e rivela su Instagram i particolari sulla relazione sentimentale con Giordano Mazzocchi, che fu la sua scelta e con cui partecipò a Temptation Island. La situazione è abbastanza tesa e a quanto pare i due ancora non hanno preso una decisione su quello che sarà il loro futuro. Nilufar ha spiegato che non hanno voluto "snobbare" quanti li seguono, come hanno affermato ...

Aldo e Alessia in crisi? La Cammarota spiega l’assenza Dai social : Aldo e Alessia in crisi? La Cammarota spiega l’assenza dai social e fa chiarezza sulla situazione Circa un mese fa Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, coppia amatissima e seguitissima di Uomini e Donne, hanno festeggiato il loro quarto anniversario di matrimonio, con tanto di dediche al miele reciproche. E oggi? Come sta la coppia? Alcuni […] L'articolo Aldo e Alessia in crisi? La Cammarota spiega l’assenza dai social proviene da ...

Vaccini : il report - paura di effetti collaterali diffusa Dai social : La paura degli effetti collaterali di un vaccino è la ragione principale per cui le persone si rifiutano di farlo fare ai propri figli. Lo segnala un report della Royal Society for Public Health (Rsph) britannica, secondo la quale ad alimentare la paura sono i social media. Fino al 50% dei genitori con figli sotto i 5 anni è esposto a messaggi negativi sui Vaccini via social, cosa che accade in generale a 2 genitori su 5. Ma si tratta di ...

Australia - 14enne presa di mira Dai bulli : si suicida dando l'addio sui social network : Una vicenda gravissima quella che si è verificata nei giorni scorsi in Australia occidentale, dove una ragazzina di appena quattordici anni, Rochelle Pryor, si è tolta la vita dopo essere stata presa in giro per un lungo periodo, diventando una vera e propria vittima di bullismo e razzismo. Prima di suicidarsi, però, secondo quanto riferisce il sito Fanpage.it, la ragazzina ha deciso di scrivere un messaggio sui social che non lascia spazio ad ...

Dai social alla piazza - riflessione di Bregantini per san Francesco di Sales - patrono dei giornalisti : Per un'etica del linguaggio e rafforzare il servizio della persona, per promuovere messaggi educativi e far «crescere nel mondo la Pace». « Siamo membra gli uni degli altri " , Ef 4,25, . Dalle ...

Pogba bullizzato sui social Dai troll - nello spot arriva la mamma a difesa : Il nuovo spot dell'Adidas è esilarante. Il talento del Manchester United, Paul Pogba, viene preso di mira dai troll sui social network che lo etichettano come «sopravvalutato» e viene sfidato in un 1-...

Facebook nel mirino : niente rimborsi per i soldi spesi Dai bambini sul social network senza permesso : immagine: Pixabay Secondo alcuni documenti, finora secretati per un processo, Facebook avrebbe guadagnato dalle spese involontarie di alcuni bambini con i videogiochi disponibili sulla piattaforma. I documenti saranno resi pubblici da un giudice federale statunitense, dopo un’inchiesta del centro giornalistico investigativo Reveal. La corte distrettuale degli Stati Uniti ha dato 10 giorni di tempo a Facebook per presentare i documenti, ...

Una serata sulle foibe organizzata Dai centri sociali? E a Treviso scoppia il caos : Parlare di falsità storica riferendosi alle foibe altro non è che un ignobile tentativo di revisionismo storico, che merita di essere condannato in maniera unanime dalla società civile e politica". ...

Ballando con le Stelle - bomba in tv con Milly Carlucci : Dai tempi della Rai socialista di Bettino Craxi... : Gira una voce sul cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle . Secondo tvblog.it circolano quattro nomi di concorrenti che potrebbero far parte del programma condotto da Milly Carlucci il ...

Il rappresentante dei Verdi tedeschi Habeck esce Dai social : standing ovation : ... come se vedendo spettacoli indecenti, quali quelli di ingurgitare ogni tipo di cibo condividendolo in rete, sia un modello da seguire e non il ritratto di poveracci che riescono ad esprimersi solo a ...

Elena Santarelli rompe il silenzio : "Ecco perché sono sparita Dai social" : La showgirl replica alla preoccupazione dei fan: "Instagram è un bel mondo, ma non sempre rispecchia la realtà"

Elena Santarelli si è presa una pausa Dai social : Elena Santarelli da qualche tempo non aggiorna i suoi profili social e in particolare risulta assente su “Instagram”, dove ha annunciato di aver bisogno di una pausa dalla rete e dagli utenti. Legittima e comprensiva la necessità per la showgirl di Latina d disintossicarsi dai social, dagli haters, dai commenti al vetriolo con cui ha a che fare da quando combatte accanto al figlio Jack una lotta contro il tumore al cervello che l’ha ...

Selvaggia Roma in difficoltà : “Mi sto ammalando - attacchi anche fuori Dai social” : Selvaggia Roma presa di mira sui social: l’ex di Francesco Chiofalo non ha pace Questo non deve essere un gran bel momento per Selvaggia Roma che, da quando il suo ex Francesco Chiofalo ha subito l’intervento al cervello, è stata letteralmente presa di mira sui social. Gli utenti, sopratutto i fan di Lenticchio, l’avrebbero in […] L'articolo Selvaggia Roma in difficoltà: “Mi sto ammalando, attacchi anche fuori dai ...

L'Isola dei famosi 2019 - conferme Dai social per tre concorrenti : presente Jo Squillo : Si avvicina il giorno del debutto per L'Isola dei famosi 2019, il fortunato reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi che anche quest'anno tornerà in onda in prime time con una nuova attesissima edizione. E, nelle scorse ore, sono stati annunciati i nomi dei primi tre concorrenti di quest'anno, oltre all'inviato ufficiale che è stato 'pescato' dal cast di concorrenti della passata edizione del reality show. I primi concorrenti ...