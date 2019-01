Cristel Carrisi ' Continuamo a festeggiare' | Al Bano canta ' Sempre Sempre' | 55 passi nel

Cristel CARRISI/ Orgogliosa di condurre lo show di Al Bano e Romina Power - 55 passi nel sole - : CRISTEL CARRISI torna alla conduzione della seconda ed ultima puntata di '55 passi nel sole', lo show celebrativo di Al Bano e Romina Power

55 passi nel sole di Al Bano è la festa della famiglia Carrisi con Cristel vera sorpresa dell’evento : 55 passi nel sole di Al Bano è il vero show che il pubblico di Canale5 aspettava per la nuova annata di eventi dell'ammiraglia Mediaset, dopo la delusione Celentano del quale si attendono le ulteriori 7 puntate dopo un avvio blando e un crollo negli ascolti che non promette bene. Al Bano fa un salto temporale da far girare la testa per riportare il programma alla dimensione del varietà che aveva incollato il pubblico alla tv nei tempi in cui ...

Ascolti tv - 55 passi nel sole con Al Bano - Romina e Cristel Carrisi vince su tutti : Canale 5 con “55 passi nel sole”, lo show in due serate di Al Bano e Romina Power presentato dalla figlia Cristel Carrisi (che si è commossa sul palco pensando alla sorella Ylenia) ha conquistato la prima serata di ieri grazie a 3.368.000 telespettatori e uno share del 18,31%. Ascolti tv Prime time Rai1 con la docufiction “Figli del destino“, trasmessa in occasione della Giornata della memoria, ha ottenuto 2.969.000 ...

Albano - 55 Passi nel sole : Cristel Carrisi in lacrime per il ricordo della sorella Ylenia : Nel corso della serata di ieri nella prima delle due serate di 55 Passi nel sole c'è stato un momento di grande commozione. Cristel Carrisi è scoppiata in lacrime nel ricordare la sorella Ylenia, scomparsa ormai da 25 anni. Lo show dedicato da Canale 5 ai 55 anni di carriera di Albano Carrisi ha riservato ai tanti telespettatori e pubblico presente in sala numerosi momenti di gioia. Al Bano per tutta la serata è stato affiancato dalla sua ...

55 Passi Nel Sole : il ricordo di Ylenia e le lacrime di Cristel Carrisi – Video : Cristel Carrisi Certi dolori non finiscono mai, soprattutto se non hanno ancora una vero perchè. Così si può riassumere la commozione di Cristel Carrisi nel corso della prima puntata di 55 Passi nel Sole, lo show di Albano Carrisi, con la partecipazione di Romina Power, trasmesso su Canale 5 ieri sera. Oltre a celebrare la sua carriera con numerosi ospiti, il cantante di Cellino San Marco ha scelto di parlare della sua famiglia. Immancabile ...

Albano Carrisi - la figlia Cristel piange in diretta : il "fantasma di Ylenia" nello show su Canale 5 - strazio : Momenti strazianti a 55 passi nel Sole, lo show andato in onda mercoledì (e bis questa sera) su Canale 5 per celebrare i 55 anni di carriera di Albano Carrisi. A condurre era la figlia Cristel Carrisi, che non ha potuto non regalare un omaggio alla sorella Ylenia, la figlia di Albano e Romina Power

Albano Carrisi - la figlia Cristel piange in diretta : il 'fantasma di Ylenia' nello show su Canale 5 - strazio : Momenti strazianti a 55 passi nel Sole , lo show andato in onda mercoledì , e bis questa sera, su Canale 5 per celebrare i 55 anni di carriera di Albano Carrisi . A condurre era la figlia Cristel ...