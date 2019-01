Coppa Italia – Monchi chiede scusa ai tifosi dopo il ko della Roma | “la punizione c’è

Inter-Lazio - le probabili formazioni di Coppa Italia : Sarà la partita tra Inter e Lazio a chiudere il programma dei quarti di finale di Coppa Italia. Già si conosce chi sarà la rivale della squadra che uscirà vincitrice da questa sfida: sarà il Milan di ...

Coppa Italia : debacle della Roma - 7-1 contro la Fiorentina : Sonora sconfitta per la Roma che allo Stadio Artemio Franchi esce umiliata dai quarti di finale della Coppa Italia da un brutto 7-1 contro la Fiorentina. I Viola portano a casa un risoltato strepitoso ...

Coppa Italia – Fiorentina show - ma Chiesa non si monta la testa : “adesso non ci dobbiamo fermare” : Le parole di Federico Chiesa dopo la tripletta di oggi pomeriggio nella sfida di Coppa Italia tra Fiorentina e Roma “E’ stata una grande partita, pensiamo a questa vittoria godendoci il momento. La Fiorentina sta giocando bene e mi rende felicissimo il fatto che lotta per tutti i 90′ ma ora non ci dobbiamo fermare“. Festeggia così l’approdo in semifinale di Coppa Italia della Fiorentina dopo il clamoroso 7-1 ...

Coppa Italia Fiorentina - Pioli : «Ci manca la semifinale per arrivare in fondo» : FIRENZE - Una prestazione indimenticabile, quella della Fiorentina di stasera, che i tifosi ricorderanno a lungo. Intervistato da Rai Sport, Stefano Pioli commenta emozionato l'impresa compiuta dalla sua squadra contro la Roma : "Ci voleva qualità, spirito di sacrificio e compattezza contro un avversario come i giallorossi" . La ...

Coppa Italia – Roma umiliata - Di Francesco chiede scusa : “prestazione vergognosa! Dimissioni? Lasciamo perdere” : Di Francesco commenta l’amaro ko di oggi della Roma contro la Fiorentina nei quarti di finale di Coppa Italia: l’allenatore giallorosso tra scuse e valutazioni “C’è solo da chiedere scusa per la prestazione nei confronti dei tanti tifosi venuti a Firenze. Faccio fatica a dare spiegazioni nella dinamica di una gara giocata al di sotto delle nostre possibilità, sono il primo a chiedere scusa per una prestazione ...

Coppa Italia - Fiorentina-Roma 7-1 : Chiesa show - giallorossi travolti : La meraviglia viola e la vergogna giallorossa. Tutto in una partita, tutto a Firenze, con la squadra di Pioli che strappa il pass per la semifinale di Coppa Italia e quella di Di Francesco che trova ...

Semifinale Coppa Italia 2019 - quale sarà l’avversaria della Fiorentina? Possibile sfida con la Juventus. Date - programma - orari e tv : La Fiorentina si è qualificata alle semifinali della Coppa Italia 2019 di calcio, i viola hanno sconfitto la Roma per 7-1 e hanno così staccato il pass per il prossimo turno del torneo. Chiesa e compagni attendono di sapere quale sarà l’avversaria che dovranno affrontare in Semifinale, nel doppio confronto su andata e ritorno: sarà big match contro la Juventus o un confronto tra sorprese con l’Atalanta? I ragazzi di Pioli vogliono ...

Tabellone Coppa Italia calcio 2019 : gli accoppiamenti e gli incroci in semifinale. Calendario - programma - orari e tv : Tra martedì 29 e giovedì 31 gennaio si disputano i quarti di finale della Coppa Italia 2019 di calcio, sono in programma partite secche da dentro o fuori che mettono in palio quattro pass per le formazioni vincitrici: chi si impone in questi scontri diretti può proseguire la propria avventura nel torneo, chi perde viene ovviamente eliminato dalla competizione. In caso di parità al termine dei 90 minuti di gioco regolamentari si disputeranno i ...

Coppa Italia - Fiorentina-Roma finisce 7-1 : Tripletta di Chiesa Disfatta giallorossa in Coppa Italia. La squadra di Di Francesco è stata travolta dagli uomini di Pioli. E finita 7-1, e la Fiorentina si è qualificata per la semifinale dove incontrerà la vincente tra Atalanta e Juventus. È stato un massacro sportivo. La Roma non ha schierato la squadra B, anzi. Tanti titolari. Eppure è stato un match senza storia. Doppietta di Federico Chiesa nei primi 18 minuti. Kolarov accorcia le ...

La Fiorentina ha battuto 7-1 la Roma e si è qualificata alle semifinali di Coppa Italia : Nel secondo quarto di finale di Coppa Italia la Fiorentina ha battuto la Roma con un surreale 7-1 e si è quindi qualificata alle semifinali, dove incontrerà la vincente di Atalanta-Juventus. La Fiorentina ha segnato tre gol nel primo tempo

