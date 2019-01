Coppa Italia | il Milan è la prima squadra qualificata alle semifinali

Coppa Italia : Napoli beffato dal Milan per 2-0 - brilla Piatek : Sono iniziati i Quarti finale di Coppa Italia, come prima partita di questa fase i riflettori erano puntati sul big match di San Siro tra Milan e Napoli. Il risultato finale di 2-0 in favore dei rossoneri regala ai padroni di casa l'accesso alle semifinali. Milan batte Napoli 2-0 La squadra di mister Ancelotti sembra giocare bene almeno nei primi minuti, ma il Milan di Rino Gattuso è molto pragmatico e riesce dopo appena 10 minuti a portarsi in ...

Semifinale Coppa Italia 2019 - quale sarà l’avversaria del Milan? Possibile derby con l’Inter. Date - programma - orari e tv : Il Milan si è qualificato alle semifinali della Coppa Italia 2019 di calcio, i rossoneri hanno sconfitto il Napoli per 2-0 grazie a una magica doppietta di Piatek al debutto da titolare con la nuova maglia e hanno così staccato il pass per il prossimo turno del torneo. I ragazzi di Rino Gattuso attendono di sapere quale sarà l’avversaria che dovranno affrontare in Semifinale, nel doppio confronto su andata e ritorno: sarà derby con ...

Milan-Napoli 2-0 - Coppa Italia : i rossoneri volano in semifinale - magica doppietta di Piatek : Il Milan è la prima semifinalista della Coppa Italia 2019, i rossoneri hanno sconfitto il Napoli per 2-0 a San Siro e hanno così conquistato la qualificazione al turno successivo dove se la vedranno contro la vincente di Inter-Lazio (match in programma giovedì). I padroni di casa si sono imposti con grande autorevolezza grazie a una magica doppietta di Piatek che ha subito fatto la differenza con la nuova maglia, l’ex punta del Genoa ha ...

Pagelle Milan-Napoli 2-0 - voti Coppa Italia : Piatek sigla la doppietta - che prestazione! Rossoneri di Gattuso dominanti : Il Milan batte il Napoli per 2-0 nei quarti di finale della Coppa Italia di calcio grazie alla doppietta nel primo tempo (11′ e 27′) di un ispiratissimo Piatek. I Rossoneri attendono ora la vincente di Inter-Lazio (le semifinali si disputeranno con gare di andata e ritorno). Andiamo a scoprire tutti i voti della sfida di San Siro. MILAN 7 Donnarumma, 6.5: Bravissimo più volte su Insigne, che aveva cercato la rete. Risponde ...

