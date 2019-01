Coppa Davis | ha ancora senso chiamarla così? Una competizione ultracentenaria snaturata

Coppa Davis 2019 - India-Italia : quando e a che ora si gioca? Il programma del fine settimana : come vederla in tv e streaming : Dopo gli Australian Open 2019 e il trionfo del serbo Novak Djokovic, l’attenzione si sposta alla Coppa Davis 2019 e per l’Italia ci sarà l’insidia India. Il match, in programma l’1 e 2 febbraio a Calcutta sull’erba indiana, sarà valido per il turno di qualificazione alla Fase Finale di questo nuovo format. Il capitano non giocatore Corrado Barazzutti ha convocato per questo impegno Matteo Berrettini, Simone Bolelli, ...

Coppa Davis 2019 - India-Italia : i padroni di casa ai raggi X. Un doppio davvero temibile. E l’erba può esaltarli : La nuova Coppa Davis sta per cominciare. L’edizione 2019, quella della rivoluzione, parte per l’Italia dalla sfida con l’India. Si giocherà venerdì e sabato al Calcutta South Club e soprattutto lo si farà sull’erba, superficie poco amata dagli azzurri e che può dare un grosso vantaggio ai padroni di casa. India che si affiderà anche al doppio per provare a superare il Bel Paese. Questi i convocati del capitano ...

Coppa Davis 2019 - i precedenti fra India ed Italia. Azzurri in vantaggio 4-1 ma quel ko a Calcutta… : Gli Australian Open 2019 di tennis sono ormai già un ricordo. Il trionfo del serbo (n.1 del mondo) Novak Djokovic contro lo spagnolo (n.2 ATP) Rafael Nadal ha mandato in archivio un’edizione che sarà quella del record di Nole, unico giocatore nella storia a centrare il bersaglio grosso a Melbourne in sette circostanze. Ora l’attenzione dunque si sposta nei turni di qualificazione della nuova Coppa Davis 2019 e l’Italia è attesa ...

Coppa Davis 2019 - il calendario delle qualificazioni. Programma - orari e tv di tutte le sfide in programma : Il prossimo weekend di Coppa Davis sarà il primo a disputarsi con la nuova formula su due giorni (venerdì e sabato) generata dalle modifiche messe in atto dall’ITF nel corso della scorsa estate. Dodici saranno le sfide che si terranno lungo le prime quarantotto ore di febbraio. Oltre all’impegno dell’Italia, che è impegnata nell’insidiosa trasferta di Calcutta, in India, ci sono diverse sfide degne di interesse, al netto ...

Coppa Davis 2019 - come funziona? Il regolamento. Il primo turno si gioca in due giorni - doppio a chiudere. A novembre fase finale a 16 squadre : Nel vento dei cambiamenti nel mondo del tennis per il 2019, una delle cose che non sarà più la stessa è la Coppa Davis. Dal weekend venturo nulla, dell’Insalatiera, sarà come in passato, a causa della riforma approvata quest’estate dall’ITF sotto la spinta del gruppo Kosmos, fondato dal calciatore Gerard Piqué. Il Gruppo Mondiale a 16 squadre, le cinque partite in tre giorni col doppio al sabato e due singolari al venerdì e ...

Calendario Coppa Davis 2019 : il programma dal primo turno alla fase finale. Date e programmazione tv : La Coppa Davis 2019 sarà la prima edizione che si svolgerà con il nuovo format dopo la rivoluzione approvata dalla ITF. Addio ai quattro turni a eliminazione diretta spalmati nel corso dell’intera stagione, si deciderà tutto in una settimana a novembre dove in sede unica si disputerà la Finale con la partecipazione di ben 18 squadre che verranno divise in 6 gironi da tre formazioni ciascuno per poi procedere con i quarti di finale. Prima ...

Tennis – Coppa Davis - Barazzutti non sottovaluta l’India : “guai a distrarci - affrontiamo una squadra forte” : Il capitano della formazione azzurra ha parlato del match contro l’India, esprimendo il proprio punto di vista A dieci giorni dalla sfida valida per il turno di qualificazione alla fase finale 2019 di Coppa Davis sono stati ufficializzati i nomi degli azzurri che prenderanno parte alla trasferta in India. AFP/LaPresse Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Marco Cecchinato, Thomas Fabbiano e Andreas Seppi sono i cinque convocati per il ...

Coppa Davis - gli azzurri per la sfida all'India : Fognini esentato : In vista dell'incontro di Coppa Davis India-Italia, in programma l'1 e il 2 febbraio a Calcutta e valido come turno di qualificazione alla Fase Finale 2019 della competizione, il capitano azzurro ...

Tennis - Coppa Davis 2019 : i convocati dell’India per la sfida all’Italia. Attenzione al doppio : Tutto pronto per l’esordio della nuova Coppa Davis, la prima edizione con la formula innovativa. Si comincia con il turno di qualificazione alle Fasi Finali, una sorta di spareggio: per l’Italia l’esordio sarà a Calcutta, in India, l’1 e il 2 febbraio. Da pochissimo è giunta la notizia dell’assenza di Fabio Fognini nella rosa di Corrado Barazzutti (clicca qui per i convocati dell’Italia), in contemporanea il ...

Coppa Davis - Fognini salterà la sfida tra India e Italia : i convocati : Fabio Fognini salterà la sfida di Coppa Davis dell’Italia contro l’India l’1 e 2 febbraio a Calcutta: i convocati da Barazzutti Fabio Fognini salterà la sfida di Coppa Davis tra India e Italia, in programma l’1 e 2 febbraio a Calcutta e valida per il quarto turno di qualificazione alla fase finale della competizione per il 2019. “Così come già concesso in passato a giocatrici dal lungo curriculum azzurro quali ...

