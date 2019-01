Conte | tra poche ore sbarco Sea Watch

Conte : tra poche ore iniziano operazioni di sbarco da Sea Watch : Milano, 30 gen., askanews, - 'Tra qualche ora inizieranno le operazioni di sbarco' dei migranti a bordo della Sea Watch. Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte, incontrando la stampa a Milano. 'Si ...

Conte a Piazza Affari smentisce intervento su ipotesi di fusione tra Fincantieri e Leonardo : «Oggi sono a Milano per testimoniare il fatto che il governo dopo la manovra è impegnato nella fase due, nel rilancio dei cantieri e nel rilancio dell'economia». Una giornata «dedicata interamente ...

Giuseppe Conte : "Tra poche ore lo sbarco dalla Sea Watch" : I 47 migranti che sono a bordo della Sea Watch a breve lasceranno la nave. "Tra qualche ora inizieranno le operazioni di sbarco", ha comunicato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte da Milano, dove ha incontrato il sindago Giuseppe Sala. "Si è aggiunto anche il Lussemburgo alla lista dei Paesi amici che hanno risposto al nostro invito: ora siamo 7 paesi", ha continuato il premier.

Sea watch - Conte : tra poche ore lo sbarco : 12.34 "Nessuna preoccupazione" sulla tenuta del governo, "non so come siano venute fuori queste notizie". Lo dice il premier Conte, che sul caso della Diciotti ieri aveva detto: "Mi assumo piena responsabilità di quello che è stato fatto. E' stata la linea del governo". "Tra qualche ora cominceranno le operazioni di sbarco dalla Sea watch",ha aggiunto. Per accogliere i migranti "si è aggiunto il Lussemburgo. Con l'Italia siamo 7 Paesi". ...

Sea Watch - accordo tra Giuseppe Conte e sei Paesi europei per la distribuzione degli immigrati. Ora lo sbarco : Lo sbarco degli immigrati a bordo della Sea Watch potrebbe avvenire oggi 30 gennaio. Dopo l'accordo raggiunto dal premier Giuseppe Conte con Germania, Francia, Portogallo, Romania e Malta per la distribuzione dei 47 migranti a bordo della imbarcazione battente bandiera olandese ormai da 12 giorni in

Diciotti - i timori di Conte : il governo traballa. Poi lo scatto : "La responsabilità politica è mia" : Per il premier non si tratta di considerare il leghista al di sopra della legge: non è una questione giuridica sulla quale i senatori sono chiamati a giudicare, ma una scelta squisitamente politica. ...

Sea Watch - Conte : «5 Paesi accoglieranno i migranti» Gelo tra il premier e Macron : Il capo del governo e la richiesta di processo a Salvini: mi assumo la responsabilità del caso Diciotti. Vertice nella notte tra gli alleati

Sea Watch - Conte : 'Crisi mostra incapacità Ue di gestire migranti' : Il caso della Sea Watch 3 "evidentemente denuncia l'incapacità di gestire con meccanismi condivisi europei questo fenomeno". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, durante la sua dichiarazione al ...

Conte : Sea Watch mostra incapacità Ue : 20.07 Il caso della Sea Watch 3 "denuncia l' incapacità di gestire con meccanismi condivisi europei questo fenomeno". Così il premier Conte al termine del vertice Med7 a Cipro, ringraziando i "Paesi amici" che hanno dato disponibilità per una "redistribuzione". Sono Germania,Francia,Romania,Portogallo e Malta. Occorre "convergere su fatti concreti". "No a mere dichiarazioni, non dobbiamo sorprenderci se poi i nostri cittadini si ...

Inter - tanti sContenti in squadra : tra questi c'è Perisic in uscita (RUMORS) : Questa sembrava dovesse essere una sessione di calciomercato tranquilla per l'Inter, che attraverso le dichiarazioni ufficiali dei propri dirigenti, Piero Ausilio e Giuseppe Marotta, rilasciate a fine dicembre, avevano fatto intendere come le mosse più importanti fossero rinviate alla prossima estate. In questi ultimi giorni, però, qualcosa è cambiato visto che alcuni giocatori hanno manifestato il loro malcontento, chiedendo la cessione. Su ...

Grillo Contestato dai no vax : euro Ci hai traditi - non ti voteremo più euro : All'origine del malcontento l'adesione di Grillo al "Patto per la scienza" dell'immunologo Roberto Burioni , principale oppositore dei no vax. La rabbia degli attivisti è proseguita davanti alle ...

Anthem potrebbe includere una nuova regione esplorabile tra i Contenuti post lancio : La VIP demo di Anthem è terminata ed è stata la prima volta che BioWare ha dato ai fan l'opportunità di testare il suo atteso gioco. Ci sarà un'altra demo il prossimo fine settimana, questa volta aperta a tutti gli interessati, prima del lancio del gioco il 22 febbraio.Come segnala Wccftech, in un'intervista pubblicata lo scorso venerdì su MMOGames.com, il produttore di BioWare, Scylla Costa, ha parlato dei contenuti post-lancio a cui gli ...