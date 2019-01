Conte | Pil giù anche nel quarto trimestre Ombra recessione | Sanità a rischio

L'Italia non cresce più - Conte : "Il Pil in contrazione anche nel quarto trimestre" : Intento il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, parlando con i giornalisti a Washington, ha risposto a chi gli chiedeva se, alla vigilia dei nuovi dati sul Pil, ci si attenda una recessione tecnica:...

L’Italia non cresce più - Conte : “Il Pil in contrazione anche nel quarto trimestre” : Il presidente del Consiglio Conte ha anticipato i dati negativi che domani verranno diffusi dall’Istat, lo ha fatto durante il suo intervento davanti agli industriali di Assolombarda: «I dati del quarto trimestre prevedono una contrazione del Pil, probabilmente verrà ufficializzato dall’Istat». E poi: «La manovra economica ci ha portati a rischiare...

Conte : «Pil in contrazione anche nel quarto trimestre». A rischio la sanità : Il presidente del consiglio anticipa il dato dell’Istat che dovrebbe essere ufficializzato tra poche ore. Si tratta del secondo periodo consecutivo con il segno meno per l’economia . L’ufficio parlamentare di bilancio prevede rischio di tagli per la sanità

Conte ammette la recessione : "Mi aspetto contrazione del Pil" : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non sembra avere dubbi: lo spettro della recessione c'è. Dopo le rivelazioni dell'Ufficio parlamentare di bilancio, il premier, parlando al Consiglio generale di Assolombarda Milano, Monza e Brianza, ha detto: "Probabilmente già domattina verrà fuori una nuova rilevazione Istat. Mi aspetto un'ulteriore contrazione del Pil". Un'affermazione che ha un solo significato: la recessione tecnica. Perché ...

