Conte | Il governo non rischia Diciotti | nuove tensioni Lega-M5S

Diciotti-Salvini - stress test per il governo. Conte : 'Anche io fui responsabile politico'. Al via esame in Giunta : Tensione nel governo sull'immigrazione. Un'ora di vertice nella notte a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio e i due vice Salvini e Di Maio, a poche ore dall'inizio in Senato dell'iter per ...

Migranti - Giarrusso M5S 'Su diciotti decisione del Governo - memoria del premier Conte e dei ministri' : Con un assist nei suoi confronti in serata era intervenuto il premier Giuseppe Conte affermando: 'la responsabilità politica è mia'. Stamattina il senatore Giarrusso ribadisce che fu 'una decisione ...

Diciotti - Giarrusso (M5s) : “In Giunta memoria Conte - Di Maio e Toninelli. È stata decisione di tutto il Governo” : “Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il vicepresidente Di Maio e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Toninelli depositeranno”, presso la Giunta per le Immunità del Senato, “una memoria, spiegando che sul caso Diciotti ci sia stata una decisione che coinvolge tutto il Governo, con responsabilità anche di altri ministri e del Presidente Consiglio stesso”. Lo annuncia in una nota il senatore del M5S ...

Diciotti - vertice Conte-Salvini-Di Maio. M5s : “Il ministro a giudizio? Non abbiamo deciso”. Lega : “È processare governo” : Lunga serata per i due vicepremier e leader di Lega e M5S, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il ministro dell’Interno ha riunito i parlamentari del Carroccio a Palazzo Madama, mentre Luigi Di Maio era a colloquio con i senatori pentastellati, componenti della Giunta per le immunitàparlamentari del Senato organo che dovrà pronunciarsi proprio sull’operato di Salvini per quanto riguarda i 177 migranti a bordo della ...

Diciotti - i timori di Conte : il governo traballa. Poi lo scatto : “La responsabilità politica è mia” : «Il governo traballa». Prima di partire per il vertice Med7 a Cipro, il premier Giuseppe Conte sintetizzava così la sua preoccupazione. Per evitare che crolli è necessario votare no all’autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini. Tanti i terreni scivolosi. Tav, autonomie per le Regioni, Venezuela, ritiro delle nostre truppe dall’Afghanistan e...

Conte cerca soluzione per caso Diciotti : “Sono il responsabile di questa politica di governo” : "Rifarei tutto. E non mollo", ma il Senato neghi l'autorizzazione a procedere per la vicenda 'Diciotti' perche' "il contrasto all'immigrazione clandestina corrisponde a un preminente interesse pubblico". Con la lettera inviata al Corriere della Sera Matteo Salvini si difende e apre un dibattito nel Movimento 5 stelle tra chi vorrebbe continuare sulla via del rigore sempre seguita in passato (che sembrano essere la maggioranza) e coloro che ...

Conte : su Diciotti seguita linea governo : 20.51 Sulla vicenda Diciotti è stata seguita la linea politica del governo, quindi "mi assumo piena responsabilità politica di quello che è stato fatto. Non sarò certo io a suggerire ai senatori cosa votare, saranno i senatori che giudicheranno la linea politica del governo". Lo ha detto il premier Conte ...