Confessa il killer dei gay | ha ucciso otto omosessuali tra cui anche l' ex amante

Canada - uccise otto omosessuali - Il serial killer Confessa : 'Sono colpevole' : Bruce McArthur si è dichiarato colpevole", queste le parole del detective della omicidi di Toronto David Dickinson . Il giardiniere canadese era stato arrestato nel gennaio 2018 con l'accusa di aver ...

Spagna - il giallo della giovane prof trovata morta : il killer ha Confessato : Laura Luelmo, insegnante di disegno 26enne ritrovata senza vita lunedì, è stata brutalmente uccisa. Nelle scorse ore la Guardia Civil ha fermato un vicino di casa della donna, Bernardo Montoya, 50 anni, che avrebbe già ammesso l'omicidio. L'uomo, pregiudicato, ha confessato: "Le ho teso una trappola". La giovane aveva fatto perdere le sue tracce una settimana fa e l'intera Spagna aveva seguito con apprensione l'evolversi della vicenda. Laura era ...

Laura - giovane prof trovata morta nei campi. Il killer Confessa : 'L'ho mandata in un vicolo cieco - poi l'ho uccisa' : Prima ha fornito indicazioni decisamente contraddittorie, poi ha ammesso l' omicidio , ma non la violenza sessuale . Bernardo Montoya , 50enne pluripregiudicato spagnolo, è il killer reo confesso di ...

Fermato per caso in strada - Confessa : “Sono un serial killer - ho ucciso 90 donne” : L'anziano, Fermato per possesso di droga, grazie alla banca dati del dna era stato messo in relazione con tre delitti avvenuti negli anni '80. Dopo la condanna a tre ergastoli ha confessato di essere l'autore di ben 90 delitti di donne mai risolti tra il 1970 e il 2005.Continua a leggere

Killer Confessa il delitto dopo 31 anni : sparò alla persona sbagliata : Ha un colpevole, dopo 31 anni, l'omicidio di Roberto Rizzi , ucciso per uno scambio di persona il 20 maggio 1987 a Torino, nel bar 'I tre moschettierì. Vincenzo Pavia, ex collaboratore di giustizia ...

