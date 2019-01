Con la Borsa ballerina ecco i 10 big europei che rendono fino al 10%

Borsa in rialzo : le operazioni Consigliate : È rialzo. Abbiamo le due conferme tecniche al nostro dubbio di 3 giorni fa ovvero se davvero questo non fosse una gigantesca e terribile trappola per Tori. In realtà abbiamo con la chiusura di oggi il superamento del massimo relativo della congestione e lo sfondamento della trendline ribassista. Per carità la barra del Ftse All Share di venerdì non era delle più estese, ma l"analisi tecnica non è mai un esercizio per i perfezionisti.[[fotonocrop ...