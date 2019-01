Ciclismo | San Juan | a Gaviria 4 a tappa

Ciclismo - Vuelta San Juan 2019 : una cameriera denuncia Iljo Keisse per abusi sessuali : In Argentina si sta svolgendo la Vuelta a San Juan, breve corsa a tappe che fa parte del World Tour. In Sudamerica è però scoppiato uno scandalo dopo la disputa della seconda frazione: una cameriera di San Juan ha infatti presentato una denuncia nei confronti di Iljo Keisse per abuso sessuale. L’episodio sarebbe accaduto nei giorni precedenti alla competizione, all’esterno di un bar dove gli atleti della Deceuninck-QuickStep avevano ...

Ciclismo – Vuelta San Juan - Alaphilippe vince la seconda tappa : Gaviria rimane leader di classifica : Julian Alaphilippe vince la seconda tappa della Vuelta San Juan 2019, Fernando Gaviria rimane leader di classifica in attesa della terza frazione In uno dei primi appuntamenti di stagione per il calendario ciclistico, Julian Alaphilippe si mostra già in forma per il proseguo di questo 2019. Dopo la vittoria di Gaviria alla prima tappa della Vuelta San Juan 2019, ad aggiudicarsi la seconda frazione da Chimbas a Peri Lago Punta Negra è stato ...

San Giovanni Rotondo : si presenta la tappa del Giro d'Italia Ciclismo - corsa rosa : sarà l'unico arrivo in Puglia dell'edizione 102. Oggi ... : Oltre a Davide Cassani, saranno presenti Jenny Narcisi, pluricampionessa di Ciclismo, medaglia di argento nel 2017 ai campionati del mondo in Sud Africa; Lorena Ziccardi, campionessa italiana ...

Ciclismo - Vuelta San Juan 2019 : Gaviria vince la prima tappa. Secondo Malucelli : Debutto vincente per Fernando Gaviria alla Vuelta a San Juan 2019. Il colombiano conquista la prima tappa della corsa argentina imponendosi in volata davanti a Matteo Malucelli , Caja Rural " RGA, e ...

Ciclismo - Elia Viviani : “Lavoro per la Milano-Sanremo. In pista l’Italia è da medaglia olimpica” : Elia Viviani ha appena vinto la Cadel Evans Great Ocean Road Race e il velocista azzurro ha parlato proprio di questo successo in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Qui ci tenevo a vincere per almeno un paio di motivi. Primo perchè è una delle poche classiche del World Tour che posso vincere, che abbia storia o no poco mi importa. Con Amburgo e Plouay fa già un buon bottino. Poi c’erano due secondi posto dell’anno ...

Ciclismo - Vuelta San Juan : prima tappa e leadership per Gaviria - primo successo con la casacca della UAE Team Emirate per il colombiano : Fernando Gaviria va subito a segno: prima vittoria per il colombiano con la casacca della UAE Team Emirates, sua la prima tappa della Vuelta a San Juan E' iniziata un'altra avvincente sfida di ...

Ciclismo - Alessandra De Stefano promossa a vice-direttrice di Rai Sport. Il Processo alla Tappa perde un volto storico : Alessandra De Stefano non condurrà più il Processo alla Tappa: la notizia, rilanciata da tuttobiciweb.it, giunge dopo che la giornalista Rai è stata nominata vicedirettrice di Rai Sport. Le norme interne della tv di Stato impediranno dunque a De Stefano di condurre il tanto amato Processo alla Tappa, che seguiva ogni frazione del Giro d’Italia, ma non di seguire il Ciclismo, dato che alla giornalista è stata data la delega agli sport ...

Ciclismo - assegnate le wild card per Milano-Sanremo e Tirreno-Adriatico : La RCS Sport ha assegnato le wild card non solo per il Giro d’Italia ma anche per le altre tre corse che organizza nella prima parte della stagione: Milano-Sanremo il 23 marzo, Tirreno-Adriatico dal 13 al 19 marzo, Strade Bianche il 9 marzo. Per la Classicissima spazio ad Androni, Bardiani e Israel Cycling Academy che vedremo anche alla Corsa Rosa da cui è invece rimasta fuori la Neri-Selle Italia, presenti anche Cofidis, Direct Energie e ...

Ciclismo – Nippo Vini Fantini Faizanè si prepara al debutto stagionale alla Vuelta a San Juan : Gli #OrangeBlue si preparano al debutto stagionale previsto per questa domenica 27 gennaio in Argentina, alla Vuelta a San Juan Internacional. Al via gli scalatori del team con Santaromita e Nakane a guidare i due neo-pro Osorio e Acosta. Per le tappe veloci si punterà sui fratelli Damiano e Imerio Cima Le nuove divise #OrangeBlue debutteranno in Sud America, per la precisione in Argentina a San Juan, questa domenica 27 gennaio, sulle ...

Ciclismo - Vuelta San Juan – Sciolti gli ultimi dubbi : ecco i convocati della Biesse Carrera : Il ds Marco Milesi ha reso nota la formazione della Biesse Carrera che prenderà parte alla Vuelta San Juan: ecco i convocati ultimi preparativi per la Biesse Carrera: tra dieci giorni l’esordio ufficiale alla Vuelta San Juan. Il Direttore Sportivo Marco Milesi svela oggi la formazione che affronterà le sette tappe della corsa argentina: Alberto Amici Tommaso Bramati Raul Colombo Filippo Conca Giovanni Pedretti Michel ...

Ciclismo - Mikel Landa supporterà il paralimpico Eduardo Santas. La Fondazione Euskadi vicino al medagliato di Rio : Mikel Landa è il Presidente della Fondazione Euskadi che questa sera presenterà gli atleti per la prossima stagione. Tra loro c’è Eduardo Santas, un ciclista paralimpico che soffre di emiplegia (paralisi della parte destra del corpo) da quando ha quattro anni. Il 29enne spagnolo ha vinto una medaglia di bronzo nel team sprint alle Paralimpiadi di Rio 2016 ma fino a questo momento nessuna squadra gli aveva offerto un contratto, ci ha ...

Ciclismo - doping : squalificato per 10 mesi Janez Brajkovic - positivo alla metilesanamina : Un caso particolare di doping ha colpito il mondo del Ciclismo. Janez Brajkovic, sloveno che per tanti anni ha militato in formazioni World Tour, vincendo anche il Giro del Delfinato nel 2010, lo scorso aprile era risultato positivo alla metilesanamina al Giro di Croazia 2018. È arrivata oggi la squalifica da parte dell’UCI: saranno ben dieci i mesi di stop. Vista la sostanza, la squalifica non era stata automatica, ma la squadra di ...

Ciclismo - il calendario e le date delle prime gare del 2019. Si parte con Tour Down Under e Vuelta a San Juan : Fra due settimane inizierà la stagione 2019 di Ciclismo, che si aprirà come di consueto dall’Australia. La prima gara WorldTour dell’anno sarà il Tour Down Under, breve corsa a tappe che si svolgerà da martedì 15 a domenica 20 gennaio. Domenica 27 ci sarà poi la Cadel Evans Great Ocean Road Race, corsa di un giorno intitolata al campione australiano, vincitore tra gli altri di un Tour de France e di un Mondiale. Nello stesso giorno inizierà in ...