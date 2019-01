Chiusura domenicale negozi | arriva la legge | aperti 26 domeniche e 4 giorni festivi l’anno

fanpage

: RT @_miclui_: Quante cose hanno detto di fare e non hanno fatto, parole e basta. come la chiusura domenicale dei negozi dimenticata. #g… - palmiericar : RT @_miclui_: Quante cose hanno detto di fare e non hanno fatto, parole e basta. come la chiusura domenicale dei negozi dimenticata. #g… - _miclui_ : Quante cose hanno detto di fare e non hanno fatto, parole e basta. come la chiusura domenicale dei negozi diment… - massimoreho : @vittoriozucconi Aggiunga la mitica 'chiusura domenicale' per i negozi. -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Movimento 5 Stelle e Lega hanno trovato l'intesa sulladeie hanno presentato il testo base della proposta diin materia in commissione alla Camera. Si prevede l'apertura per una domenica su due: 26sulle 52 totali. Si potrà tenereper 4tà su 12. Previste deroghe per le località turistiche e i centri storici.Continua are