Chi l' ha visto? Anticipazioni | Stasera il caso di Elena e aggiornamenti sull' omicidio

Anticipazioni 'Chi l'ha visto?' 30 Gennaio : il caso di Elena - scomparsa da Pioltello : Anche stasera, come ogni mercoledì, ci attende una nuova puntata del noto programma televisivo 'Chi l'ha visto?'. Il programma va in onda su Rai3 ogni settimana con la conduzione della giornalista Federica Sciarelli, in diretta da via Telauda (Roma). Da anni 'Chi l'ha visto?' si occupa, con discrezione e professionalità, di innumerevoli casi di scomparsa e di cronaca nera in generale. Nella puntata di oggi, la Sciarelli parlerà del caso di Elena ...

ELENA PETRIU - 14ENNE SCOMPARSA DA PIOLTELLO/ Telefonata choc ai genitori - 'Lei è roba mia..' - Chi l'ha visto? - : ELENA PETRIU 14ENNE SCOMPARSA da PIOLTELLO, protagonista della puntata di Chi l'ha visto?. Chi ha telefonato ai genitori dicendo di dimenticarsi di lei?

Bambini picChiati a Cardito - un amico di famiglia : 'Avevo visto l'uomo dare un calcio al piccolo qualche tempo fa' : Angelo conosceva Tony e Valentina da molto tempo. Era un amico di entrambi. A Cardito , provincia di Napoli, l'italo tunisino che ha picchiato e ucciso il piccolo Giuseppe e mandato in ospedale la ...

Bimbo di 7 anni picChiato fino alla morte : fermato compagno della madre|Chi è|I medici : «Mai visto nulla di simile» : È accusato di omicidio volontario Badre Tony Essobti, 24 anni: sarebbe stato lui a picchiare il Bimbo fino a ucciderlo. Ricoverata in ospedale la sorellina

Emanuela Orlandi - potrebbe essere lei la sconosciuta di cui parla ‘Chi l’ha visto’? : Una giovane donna uccisa e seppellita sotto una coltre di terra e foglie viene trovata da un cercatore di funghi e frettolosamente seppellita, dopo l’indagine del medico legale, con il nome di Maria NN nel cimitero di Priverno, in provincia di Latina. È settembre del 1983. Da qualche mese sono scomparse Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, ma nessuno le associa. Solo ora un messaggio su Whatsapp inviato alla trasmissione Chi l’ha ...

“Ma è sempre lui?”. Compare in diversi quiz tv e il pubblico nota la ‘somiglianza’. L’Eredità - Avanti un altro… dove lo avete visto? Ecco Chi è : Più di qualcuno, in Italia, ci ha fatto caso. “Devo averlo rivisto da qualche parte”, la frase più ricorrente guardando il simpatico faccione di Salvatore Zanni, concorrente televisivo, che nel giro di poche settimane ha preso parte, per una pura coincidenza temporale, a due quiz andati in onda sulle reti Rai. Prima campione a “L’Eredità”, a fine 2018, poi ad “Apri e vinci”, il nuovo gioco di Rai2 condotto da ...

Bce - Draghi : «Economia più debole del previsto - risChi per la crescita dalla lunga trattativa sulla Brexit» Video : Ancora necessario uno stimolo monetario per l’economia. Le lunghe trattative per la Brexit minacciano la crescita economica. L’Euro ha il più alto tasso di approvazione della sua storia

Jorge Guerrero - attore di "Roma" - risChia di perdersi la notte degli Oscar perché gli Usa gli negano il visto : Il sogno di poter partecipare agli Oscar, l'incubo di non poterci essere a causa di problemi burocratici. È quello che sta vivendo Jorge Antonio Guerrero, l'interprete di Fermin nel cast di Roma, il film che ha ottenuto ben 10 candidature per la prossima premiazione dell'Accademy. La cerimonia degli Oscar verrà trasmessa la notte tra il 24 e il 25 febbraio, e probabilmente non avrà un conduttore.Il giornale messicano El Sol ...

Chi l'ha visto? Anticipazioni : Stasera il caso di omicidio di Stefania Crotti : Nel nuovo appuntamento di Stasera con il programma, Federica Sciarelli tenterà di far luce su questo terribile caso di omicidio.

Polemiche contro Adriano Celentano : il programma Chiude in anticipo rispetto al previsto : Grandi Polemiche hanno accompagnato in queste ore il ritorno in video di Adriano Celentano. La prima puntata dello show e del cartone Adrian, trasmesso ieri sera in prime time su Canale 5, non è stato affatto apprezzato dal pubblico e in queste ore sul web e sui social è un vero e proprio tripudio di critiche e di accuse al vetriolo nei confronti dell'artista, che sembrerebbe aver deluso fortemente le aspettative dei suoi fan. Lo show di Adriano ...

Chievo - Campedelli : 'Plusvalenze? Ho visto di tutto e di più' : Luca Campedelli , presidente del Chievo , ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro la Juventus: 'Non guardiamo alla classifica, ma giochiamo e poi succede quel che succede. La penalità per il caso plusvalenze confermata? In questi 10 mesi ho visto di ...

Scuola Chiusa per influenza : 56 dipendenti malati. 'Manca il personale - mai visto un virus così' : chiusa per malattia. Come un'epidemia, l'influenza che ha contagiato i dipendenti di una Scuola superiore di Southampton, nel Regno Unito, ha costretto a chiudere l'edificio e a interrompere tutte le ...