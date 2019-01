Chi è Paola Turci | big di ' Sanremo 2019' | biografia | curiosità e grandi successi

Claudio Baglioni : Chi è Paola Massari - la sua ex moglie (e musa) : Chi è la moglie di Claudio Baglioni? Il cantante e conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo è stato sposato tanti anni con Paola Massari, che è anche la madre di suo figlio Giovanni. Che non è ‘solo’ la ex signora Baglioni, ma è stata anche la sua musa oltre a essere una nota cantautrice. Il rapporto tra Claudio Baglioni e Paola Massari, infatti, non è stato soltanto di tipo coniugale: è stata proprio lei a ispirare alcune tra le ...

Domenica Live - Paola Caruso : "Quando nascerà mio figlio Chiederò il DNA" (VIDEO) : La tormentata questione che riguarda Paola Caruso e Francesco Caserta non intende chiudersi. Ospite di Domenica Live, l'ex bonas di Avanti un altro, giunta al nono mese di gravidanza, ha avuto modo di parlare nuovamente del padre del suo bambino Francesco Caserta che, ricordiamo, l'ha lasciata poco dopo aver scoperto di essere incinta.I rapporti pessimi sono stati confermati dalla showgirl nella trasmissione di Barbara d'Urso. Nell'intricata ...

Chi vuol essere milionario - Gerry Scotti batte la Rai : ascolti e share - Paola Perego e Superbrain ko : Il ruggito di Gerry Scotti spaventa viale Mazzini. Chi vuol essere milionario? su Canale 5 ha battuto Superbrain su Raiuno nella sfida degli ascolti. Il quizzone di Scotti ha totalizzato 2,941 milioni di telespettatori (share del 13,9%) contro i 2,791 milioni del quiz di Paola Perego, fermatasi a un

La mamma di Paola Taverna sfrattata dal tribunale. La senatrice 5 stelle : “Che sChifo!” : Il tribunale di Roma sfratta la madre di Paola Taverna La sesta sezione del Tribunale Civile di Roma ha respinto il ricorso di Graziella Bartolucci – l’anziana madre della vice presidente del Senato Paola Taverna, del Movimento 5 stelle – contro l’Ater di Roma ed il Campidoglio che avevano dichiarato decaduto il suo diritto a risiedere nella casa popolare che le era stata assegnata nel 1994 in zona Quarticciolo. La ...

Suor Paola : "Ero a festa Lazio - ma non Chiamiamoli tifosi" : In piazza della Libertà a Roma, poco prima che scoppiasse la guerriglia urbana , a festeggiare i 119 anni della Lazio c'era anche Suor Paola, la religiosa tifosissima degli aquilotti. "Vado alla festa ...

Stefano De Martino e Paola Di Benedetto/ Capodanno sulla neve - ma in coppia con Chiara Scelsi e Federico Rossi : Stefano De Martino e Paola Di Benedetto insieme a Capodanno: i due festeggeranno sulla neve, ma in coppia con Chiara Scelsi e Federico Rossi.