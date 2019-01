Chevrolet Camaro ZL1 1LE - Ora con cambio automatico dieci marce

quattroruote

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - giulo0975 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - matteosw999 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Laha aggiornato la versione più potente dellaper offrire prestazioni ancora più estreme. Stiamo parlando della ZL1 1LE, che può essere ora dotata delannunciato fin dal suo debutto nel 2017. L'unità, siglata Hydra-Matic 10L80, è stata sviluppata in collaborazione con la rivale Ford ed è già installata su alcune versioni delle Mustang ma non sulla rivale diretta della ZL1: per la Shelby GT500 da oltre 700 CV è stato infatti sviluppato dalla Tremec un nuovo doppia frizione settededicato.Più veloce sulla pista di prova di Milford. La trasmissione automatica è stata sviluppata con il preciso intento di esaltare le prestazioni del V8 6.2 con compressore volumetrico da 650 CV. dotata di rapporti ravvicinati e del Track Mode che ottimizza il software di gestione per la guida in pista. Secondo i tecnici della GM la ZL1 ...