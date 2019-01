Champions | Avellino terzo ko di fila

Basket - Champions League 2019 : Venezia batte Nanterre all’overtime e si qualifica per gli ottavi! Avellino perde contro Le Mans e si complica la vita : Lo scontro Italia-Francia in Champions League termina in parità, ma la vittoria italiana è quella più importante: l’Umana Reyer Venezia, con 18 punti di Mitchell Watt, un gigantesco Julyan Stone e Andrea De Nicolao che forza il supplementare, espugna il campo di Nanterre per 80-89 e si qualifica per gli ottavi di finale da seconda in classifica del proprio girone, rendendo quasi non competitiva l’ultima giornata. Situazione ancora ...

Basket - Champions League 2019 : Avellino paga le tante assenze e cade sul campo del Banvit - qualificazione rimandata : Serviva una vittoria nella dodicesima giornata della Basketball Champions League 2018-2019 ad Avellino per non complicare il proprio cammino in ottica qualificazione. Invece la formazione allenata da Nenad Vucinic si è dovuta arrendere con il punteggio di 96-88 sul campo del Banvit, al termine di una partita che la squadra turca ha condotto con personalità meritando ampiamente la vittoria. Gli irpini pagano le tante assenze e scivolano al terzo ...

Basket - 12a giornata Champions League 2019 : Avellino e Venezia per ipotecare la qualificazione contro Banvit e Bonn - Bologna per il primo posto : Si avvicina ormai la conclusione della fase a gironi della Basketball Champions League 2018-2019. Con la dodicesima giornata, in programma tra oggi, martedì 22, e domani, mercoledì 23 gennaio, si aprono gli ultimi tre turni, fondamentali per definire il tabellone degli ottavi di finale (gare di andata e ritorno dal 5 al 13 marzo). Il regolamento prevede incroci già programmati tra le prime e le quarte e tra le seconde e le terze dei quattro ...

Basket - Champions League 2019 : Bologna vince a Bayruth e va agli ottavi. Avellino sconfitta in casa da Murcia : Una vittoria ed una sconfitta per il Basket italiano nella serata di Champions League. La Virtus Bologna stacca il biglietto per gli ottavi, confermandosi al vertice del gruppo D, ottenendo una bella vittoria esterna in casa degli israeliani del Bayruth per 93-83. Si conferma l’ottimo momento di forma per la squadra di coach Sacripanti, che ottiene il nono successo in Europa e festeggia anche al meglio una quattro giorni che ha portato ...

Basket - Champions League 2019 : Avellino e Venezia sfidano Tenerife e Murcia - trasferta tedesca a Bayreuth per Bologna : È ripreso al meglio il cammino delle tre formazioni italiane impegnate nella Basketball Champions League 2018-2019. La scorsa settimana Sidigas Avellino, Umana Reyer Venezia e Segafredo Virtus Bologna hanno ottenuto tre importanti vittorie nelle rispettive partite, compiendo un passo deciso verso la qualificazione al secondo turno. Nell’undicesima giornata della fase a gironi, in programma tra martedì 15 e mercoledì 16 gennaio, due sfide ...

Basket - Champions League 2019 : Avellino supera l’Anwil e continua a vincere - passo importante verso la qualificazione : Riprende al meglio il cammino europeo della Sidigas Avellino. La formazione irpina, impegnata nella decima giornata della fase a gironi della Basketball Champions League 2018-2019, ha ottenuto un convincente successo sul campo dell’Anwil Wloclawek con il punteggio di 62-72. Gli uomini di Nenad Vucinic hanno costruito un bel vantaggio nel primo quarto, trovando poi l’allungo decisivo nel terzo periodo. Vittoria molto importante in ...

Basket - Champions League 2019 : Avellino in casa dell’Anwil - turno favorevole per Venezia e Bologna contro Opava e Petrol Olmpija : Dopo quasi un mese di pausa, riprende questa settimana la Basketball Champions League 2018-2019. Tra oggi, martedì 8, e domani, mercoledì 9 gennaio, scenderanno in campo le tre formazioni italiane impegnate nella decima giornata della fase a gironi. Avellino, Venezia e Bologna sono in piena corsa per l’accesso ai playoff, garantito dai primi quattro posti di ogni girone. L’obiettivo sarà quindi ipotecare il prima possibile il ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Avellino batte Ludwigsburg nonostante le difficoltà - Bologna sconfitta in volata a Ostenda : Basketball Champions League 2018-2019 agrodolce per i colori italiani nell’odierno nono turno. La Sidigas Avellino batte, pur tra le tante difficoltà societarie di questo periodo, i tedeschi di Ludwigsburg per 82-76 con una buona prova di squadra, mentre per la Segafredo Virtus Bologna c’è la sconfitta sul filo di lana a Ostenda per 77-76, la seconda del proprio cammino europeo dopo quella della scorsa settimana a Klaipeda contro il ...

Basket - Champions League 2018-2019 : complesso nono turno in Israele per Venezia - Avellino e Bologna tra stati d’animo opposti : Si gioca tra questa sera e domani la seconda giornata di ritorno della prima fase per la Basketball Champions League 2018-2019, ancora ben lontana dal tempo dei verdetti. Le tre italiane impegnate ci arrivano ognuna in modo del tutto diverso e particolare, per la massima parte a seguito delle vicende del nostro campionato. HAPOEL UNET HOLON-UMANA REYER Venezia (Martedì 18 dicembre, ore 20:00) L’unica sfida con un’italiana impegnata ...