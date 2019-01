C' è Grillo | non si placa la polemica Freccero | ' È costato quanto un caffè di Fazio'

"Ministra Grillo - rifletta. È ancora in tempo per non distruggere il Servizio sanitario nazionale". Intervento di Vittorio Agnoletto : ...fu approvata nel 1978 e superati i primi anni di rodaggio il nostro Servizio sanitario nazionale fu riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come uno dei migliori di tutto il mondo, ...

Grillo contestato dai no vax : "Ci hai traditi - non ti voteremo più" : All'origine del malcontento l'adesione di Grillo al 'Patto per la scienza' dell'immunologo Roberto Burioni , principale oppositore dei no vax. La rabbia degli attivisti è proseguita davanti alle ...

C'è Grillo - Anzaldi vuole le dimissioni di Freccero che ribatte : "Non è costato praticamente nulla" : Lo speciale di montaggio C'è Grillo ha ottenuto in prima serata su Rai 2 1.031.000 telespettatori, per uno share del 4,34% (i dati di ieri, lunedì 28 gennaio 2019). Freccero si aspettava almeno il 7% e il dato non proprio 'entusiasmante' (per usare un eufemismo) di ieri ha scatenato le reazioni social soprattutto di chi ha criticato fin da subito il programma, con voci provenienti prevalentemente dal centrosinistra.prosegui la letturaC'è ...

Beppe Grillo contestato a Milano dai no vax : “Un buffone - ora è servo delle multinazionali. Non sta più col popolo” : Beppe Grillo è tornato in scena al Teatro Dal Verme di Milano e durante lo spettacolo è stato contestato da un gruppo di attivisti no vax, che gli hanno gridato “buffone”. Lui, dal palco, ha risposto che “hanno pagato il biglietto, possono contestare”. Il gruppo ha lasciato il teatro prima della fine dello spettacolo e ha spiegato perché si sente “tradito” dal fondatore del M5s. L'articolo Beppe Grillo ...

Ascolti Tv 28 gennaio 2019 - Adrian perde colpi - Grillo non decolla. E Porro se la ride : Ascolti Tv di lunedì 28 gennaio 2019. Tanto rumore per nulla, verrebbe da dire, o se preferite la montagna ha partorito il topolino. Non c'è stato il botto di Ascolti, un milione di persone e il 4,3% ...

Ascolti tv 28 gennaio 2019 : Di Maio bene da Porro - mentre Grillo non sfonda su Rai 2 : Conferme e sorprese per la serata televisiva del 28 gennaio: Adriano Celentano, ma anzitutto Beppe Grillo e il vicepremier Luigi Di Maio ne sono stati protagonisti. Scopriamo insieme i numeri, rete per rete.Su Rai1 la fiction La Compagnia del Cigno ha conquistato 5.460.000 spettatori pari al 23.3% di share. Su Canale 5 Adrian ha tenuto davanti al video 3.029.000 spettatori pari all'11.9% di share. Intanto su Rai2, invece, non ha sfondato ...

Il - non - ritorno di Beppe Grillo in Rai tra le polemiche : Sotto accusa, in particolare, il compenso, secondo l'AdnKronos oltre 30 mila euro, che la Rai dovrebbe pagare alla 'Marangoni spettacoli', ovvero all'agente storico di Beppe Grillo, per l'uso di ...

'Non solo Grillo - in Rai è emergenza informazione'. Parla Michele Anzaldi : I 30mila euro o più sono un compenso che viene assegnato direttamente alla società che cura l'immagine di Grillo per sfruttare gli spezzoni dei suoi spettacoli, quelli di cui la Rai non ha già i ...

“C’è Grillo” - Freccero : “Paghiamo 30mila euro per i diritti - non c’è scandalo”. Salvini : “Grillo li darà in beneficienza” : Il direttore di Rai2 Carlo Freccero ha confermato l’indiscrezione trapelata nelle scorse ore riguardo al pagamento di 30mila euro da parte della Rai per la puntata del format “C’è” dedicata ai 40 anni di carriera del comico genovese Beppe Grillo. “Semplicemente, per fare questo programma, abbiamo dovuto acquistare i diritti degli spettacoli che lui ha fatto dopo l’ultima cacciata dalla Rai – ha spiegato ...

Ministra Grillo - rifletta. È ancora in tempo per non distruggere il Servizio sanitario nazionale : Si sono appena concluse le celebrazioni per il 40° anniversario della riforma sanitaria che la Ministra Grillo subito ne annuncia la volontà di archiviarla definitivamente. La riforma fu approvata nel 1978 e superati i primi anni di rodaggio il nostro Servizio sanitario nazionale fu riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come uno dei migliori di tutto il mondo, universale e gratuito, finanziato alla fonte con la fiscalità ...