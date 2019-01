Caso Diciotti | Gasparri | ' Ho chiesto a Salvini di presentarsi davanti alla Giunta per le

Caso Diciotti in Giunta Senato. Salvini sarà sentito entro 7 giorni : "Incontro positivo e rivolto al futuro", si sottolinea, nel quale sono stati "affrontati i temi di attualità politica, soprattutto crescita economica e controllo dell'immigrazione". Sulla vicenda Sea ...

Conte : nessuna ripercussione sul governo dal Caso Diciotti : Milano, 30 gen., askanews, - Non ci sarà 'alcuna ripercussione sul governo' dal caso Diciotti. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, incontrando la stampa a Milano. 'C'è un accordo ...

Caso Diciotti - Saviano : "Salvini ha paura" : Roberto Saviano ancora all'attacco di Matteo Salvini. Dopo il dietrofront del Ministro dell'Interno, non più così desideroso di farsi processare per dimostrare la sua innocenza, Saviano ha pubblicato uno status su Facebook per commentare la notizia: "Salvini sul Caso Diciotti ha infine compreso il guaio grosso in cui si è cacciato a causa del suo cinismo. 'Processatemi, anzi no' e così il ministro della Mala Vita si fa scrivere dall'avvocato ...

Caso Diciotti - al Senato la Giunta per le autorizzazioni avvia l'esame : «Mi assumo la piena responsabilità politica di quello che è stato fatto», ha spiegato Conte. Parole nette, che bilanciano la linea leghista del «Processare Salvini significa processare il governo», ...

Caso Diciotti - al via la riunione della Giunta del Senato su Salvini : Roma, 30 gen., askanews, - Al via la riunione della Giunta per le immunità del Senato per l'istruttoria sulla richiesta di autorizzazione a procedere presentata dal Tribunale dei ministri di Catania ...

Caso Diciotti - oggi si riunisce la Giunta per SalviniDalla Lega : il governo non è a rischio : Al via l'esame della domanda d'autorizzazione a procedere contro il ministro dell'Interno con Pd, De Falco, Grasso favorevoli mentre contrari sono Lega, FI, FdI. Decisivi i grillini.

Caso Diciotti - oggi la Giunta. Fonti vicine a Salvini : governo non è a rischio : Una manovra politica? No, non mi permetterei... Andiamo a vedere perchè la procura di Catania archivia e il tribunale dei ministri no", ha osservato. oggi alle 11 è convocata la Giunta delle ...

Caso Diciotti - in Giunta la richiesta autorizzazione a procedere per Salvini - 'Governo non a rischio' : I tempi non saranno lunghissimi: l'iter non durerà più di 15 giorni, poi la Giunta approverà una relazione da inviare all'Aula, chiamata a decidere se autorizzare o meno il procedimento a carico del ...

Sibilia : processo a Salvini per Caso Diciotti? M5s vota sì in aula : Una manovra politica? No, non mi permetterei... Andiamo a vedere perchè la procura di Catania archivia e il tribunale dei ministri no", ha osservato. 30 gennaio 2019 Diventa fan di Tiscali su ...

Caso Diciotti - in Giunta la richiesta autorizzazione a procedere per Salvini : I tempi non saranno lunghissimi: l'iter non durerà più di 15 giorni, poi la Giunta approverà una relazione da inviare all'Aula, chiamata a decidere se autorizzare o meno il procedimento a carico del ...

Luigi Di Maio irritato con Salvini - il retroscena : 'Telefonate roventi' - il M5s esplode sul Caso Diciotti : Il 'cambio di rotta' di Matteo Salvini non è tanto un imprevisto, quanto un terremoto per il Movimento 5 Stelle . La bomba Diciotti -migranti-giustizia rischia di far saltare in aria il governo ma ...

Luigi Di Maio irritato con Salvini - il retroscena : "Telefonate roventi" - il M5s esplode sul Caso Diciotti : Il "cambio di rotta" di Matteo Salvini non è tanto un imprevisto, quanto un terremoto per il Movimento 5 Stelle. La bomba Diciotti-migranti-giustizia rischia di far saltare in aria il governo ma ancora prima i grillini, che se voteranno no al rinvio a giudizio del leader leghista, come chiesto dallo

Diciotti - oggi il Caso Salvini in giunta per le autorizzazioni - : Incontro notturno tra il premier e i vicepremier, ma non si sblocca la situazione. oggi in giunta Immunità del Senato al via l'esame per l'autorizzazione a procedere contro Salvini. Cinque Paesi ...

Sea Watch e Caso Diciotti restano 'nodi' anche dopo il vertice a 3 : Roma, 30 gen., askanews, - Non sembra aver sciolto i nodi sulle vicende incrociate Sea Watch 3 e caso Diciotti, nell'ambito spinoso della questione migranti, il vertice di un'ora a Palazzo Chigi tra ...