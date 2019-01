laprimapagina

: Museo Civico Etnografico “G. Podenzana” “Carlevà. Il carnevale nello spezzino tra Ottocento e Novecento- Inaugurazi… - ComuneSpezia : Museo Civico Etnografico “G. Podenzana” “Carlevà. Il carnevale nello spezzino tra Ottocento e Novecento- Inaugurazi… -

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Per il secondo anno di seguito il Museo Civico Etnografico “Giovanni Podenzana” – in collaborazione con PROSPEZIA Associazione per la