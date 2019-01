Cardito | Tony confessa | Li colpivo e mia moglie ha tentato di fermarmi

ilgiornale

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) "Sono pentito".Essobti Badre ammette le proprie responsabilità nell'omicidio del piccolo Giuseppe, 7 anni, ucciso a(Napoli) domenica scorsa. Il 24enne fermato ha parlato davanti al gip nel corso dell'udienza di convalida del fermo nel carcere napoletano di Poggioreale, ribadendo, come già fatto davanti agli investigatori della polizia, di aver colpito il bimbo e la sorellina (attualmente ricoverata all'ospedale pediatrico Santobono) con calci, schiaffi pugni e anche di aver usato il manico di una scopa. "Il ragazzo è in crisi, è distrutto, non riesce a capacitarsi di come possa aver fatto una cosa così grave", ha spiegato all'Adnkronos il suo difensore, l'avvocato Michele Coronella, che ha parlato di "momento di follia pura in cui non si è reso conto di cosa faceva". Al gip il giovane avrebbe detto che la compagna 30enne - madre dei bimbi aggrediti - avrebbe provato ...