Cannagate - Eva Henger dopo la querela : «Sono andata all'ambasciata - su Francesco Monte indagherà la polizia internazionale» : di Silvia Natella Eva Henger non ci sta e subito dopo sceglie di 'svuotare il sacco' sul Cannagate direttamente all'ambasciata dell' Honduras. A un anno dallo scandalo all ' che costrinse l'ex ...

Isola dei Famosi - Cannagate : Eva Henger denuncia Francesco Monte : La nuova edizione dell‘Isola dei Famosi è iniziata da poco, ma non si spegne l’attenzione intorno all’ormai celebre cannagate di Eva Henger e Francesco Monte. L’ex star di film per adulti infatti ha deciso di passare al contrattacco dopo essere stata querelata dall’ex tronista di Uomini e Donne. “È una denuncia per diffamazione – ha spiegato lei al settimanale Oggi – fatta prima che Striscia la ...

Eva Henger : "Cannagate? Denuncia per la mia partecipazione a Domenica Live" : Eva Henger, nel corso dell'ultima puntata di 'Domenica Live', ha ricevuto comunicazione di una Denuncia ai propri danni da parte di Francesco Monte per il cannagate, la questione che, lo scorso anno, ha tenuto banco all'Isola dei Famosi. Al settimanale Oggi, in edicola domani, l'ex isolana, sicura che questo procedimento sarà archiviato immediatamente, ha fornito maggiori dettagli sulla vicenda: È una Denuncia per diffamazione… fatta prima ...

Cannagate : Francesco Monte querela Eva Henger : Eva Henger a Domenica Live Francesco Monte ha querelato Eva Henger per l’ormai noto scandalo del canna gate. La notizia è arrivata nel corso della puntata odierna di Domenica Live tramite una lettera che Barbara D’Urso ha mostrato all’attrice ungherese. La denuncia, rispetto a quanto accaduto lo scorso anno all’Isola dei Famosi, ha comprensibilmente stranito la Henger, che ha espresso il suo punto di vista nello studio di ...

Francesco Monte querela Eva Henger per il "Cannagate" sull'Isola dei famosi : Al suo interno la notifica della querela nei confronti di Eva Henger da parte di Francesco Monte per il 'cannagate'. Lo scorso anno, durante l'isola del famosi la Henger che era una delle concorrenti ...