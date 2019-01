Canada | giardiniere confessa di aver ucciso 8 persone | ' L' ho fatto perché erano gay'

Blastingnews

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Si chiude una vicenda davvero scioccante in, dove Bruce McArthur, undi 67 anni, ieri hato diben otto. È stato proprio l'uomo a spiegare dilole vittimeomosessuali. A gennaio del 2018 l'uomo era stato arrestato a seguito di alcune indagini della Polizia di Toronto (Ontario) che aveva rilevato una serie di indizi a suo carico. Già nel 2012, però gli inquirenti avevano lanciato il progetto Houston per indagare sulle sparizioni di tre, ovvero Abdulbasir Faizi, Skandaraj Navaratnam e Majeed Kayhan. L'indagine fu chiusa nel 2014, un'altra se ne riaprì nel 2017 per sondare le circostanze in cui scomparvero altre due. La Polizia canadese in seguito ha identificato altre sei vittime che lo stesso killer seriale avrebbefuori. I resti delleuccise furono ritrovate in alcuni giardini di ...