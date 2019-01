Sei Nazioni Rugby 2019 - il Calendario completo. Gli orari delle partite e come vederle in tv e streaming : Tutto pronto per il Sei Nazioni: venerdì si comincia con l’anticipo tra Francia e Galles a Parigi, poi sabato si completa la prima giornata, con in campo anche l’Italia in terra scozzese. Andiamo a scoprire il calendario con il programma e gli orari di tutte le partite. Ricordiamo che i match saranno trasmessi in diretta TV su DMAX e in streaming sulla piattaforma online Dplay. calendario e programma Sei Nazioni 2019 Prima ...

Calendario Sei Nazioni Rugby 2019 : date - orari e programma delle partite. Come vederle in tv e streaming : Il Sei Nazioni 2019 si giocherà da venerdì 1° febbraio a sabato 16 marzo. Il più prestigioso torneo di Rugby ci terrà compagnia in pieno inverno con cinque giornate estremamente appassionanti e avvincenti, ne vedremo davvero delle belle su tutti i campi più importanti. L’Italia cercherà di evitare l’ennesimo cucchiaio di legno: gli azzurri esordiranno il 2 febbraio in Scozia, poi disputeranno due partite in casa contro Galles (9 ...

Calendario Sei Nazioni rugby femminile 2019 : date - programma - orari e tv : Sta per alzarsi il sipario sul Sei Nazioni femminile di rugby: come per uomini ed Under 20 la formula e l’ordine delle gare sono identiche ma, naturalmente, varia di qualche ora l’inizio delle sfide. L’Italia aprirà venerdì 1 febbraio alle 20.35 in Scozia, mentre sabato 9 le azzurre giocheranno in casa contro il Galles alle ore 20.00. Dopo il riposo, largo alla sfida interna con l’Irlanda, che si giocherà sabato 23 ...

Rugby - Sei Nazioni Under20 2019 : il Calendario completo. Programma - orari e tv : Sta per alzarsi il sipario sul Sei Nazioni under 20 di Rugby: come per uomini e donne la formula e l’ordine delle gare sono identiche ma, naturalmente, varia di qualche ora l’inizio delle sfide. L’Italia aprirà venerdì 1 febbraio alle 20.30 in Scozia, mentre domenica 10 gli azzurrini giocheranno in casa contro il Galles alle ore 15.00. Dopo il riposo, largo alla sfida interna con l’Irlanda, che si giocherà venerdì 22 ...

