Calendario Mondiali sci alpino 2019 | date | programma | orari e tv

Sci alpino - Calendario Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Le date delle gare ad Are : Siamo ormai al taglio del nastro dei Mondiali 2019 di sci alpino che si disputeranno ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio. Sarà la celebre località scandinava a ospitare la rassegna iridata che si preannuncia particolarmente avvincente ed emozionante, il Calendario prevede ovviamente la disputa di tutte le specialità: discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata ovviamente per entrambi i sessi. Di seguito il Calendario completo, il ...

Mondiali snowboard 2019 : data - diretta streaming tv e Calendario : Mondiali snowboard 2019: data, diretta streaming tv e calendario Dove vedere in tv o streaming Prima tappa dell’anno della Coppa del Mondo di snowboard 2019 e prima tappa della stagione per lo snowboard parallelo nel PSL che si terrà a Bad Gastein in Austria Martedì 8 Gennaio dalle 14.30. Esordio in stagione per il PSL dopo i due PGS tra Carezza e Cortina d’Ampezzo in cui l’Italia si è imposta su tutti con Roland Fischnaller. L’Italia si è ...

Mondiali sci nordico 2019 : date - Calendario e diretta streaming-TV. : Mondiali sci nordico 2019: date, calendario e diretta streaming-TV. Dove vedere i Mondiali di sci nordico I Mondiali di sci nordico 2019 si svolgeranno dal 20 Febbraio al 3 Marzo a Seefeld in Austria e vedranno dunque gli atleti di combinata, sci di fondo e salto darsi battaglia per conquistare la medaglia iridata nelle diverse specialità. L’Olympiaregion ospiterà la 52ma edizione dei Mondiali delle discipline di sci nordico. Ancora una volta ...

Freestyle - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Mancano pochi giorni all’inizio dei Campionati del Mondo 2019 di sci Freestyle, in programma da venerdì 1 a domenica 10 febbraio a Park City (Stati Uniti d’America). Si preannunciano dieci giornate di grande spettacolo con i migliori interpreti globali delle varie specialità a caccia del titolo iridato nell’appuntamento più importante della stagione post-olimpica. L’Italia proverà a sorprendere con Silvia Bertagna nel big ...

Ciclocross - Mondiali 2019 : il Calendario completo. Programma - orari e tv : Si svolgeranno questo fine settimana a Bogense, in Danimarca, i Campionati Mondiali 2019 di Ciclocross. Il livello generale della competizione sarà elevatissimo, con i migliori interpreti della disciplina pronti a darsi battaglia e lo spettacolo che non mancherà di certo. Lo scorso anno a Valkenburg (Olanda) le dominatrici assolute sono state Belgio (tre ori e un argento) e Gran Bretagna (due ori), mentre la Nazionale azzurra non è riuscita a ...

Snowboard - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Tutto pronto per l’appuntamento dell’anno per quanto riguarda lo Snowboard: nelle varie sedi tra Park City, Deer Valley e Solitude Mountain vanno in scena i Mondiali per quanto riguarda la tavola. Italia che potrà giocarsi al meglio le sue chance in alcune gare: andiamo a scoprire il calendario completo con tutto il programma e gli orari. La programmazione tv non è stata ancora comunicata, ma sia RaiSport che Eurosport dovrebbero ...

