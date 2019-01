Calciomercato Juve | le trattative | torna di moda l' idea Bruno Alves

Calciomercato Juventus - Chiellini out per infortunio : i bianconeri ripiombano su Bruno Alves : La società bianconera ha riallacciato i contatti con il Parma per il difensore portoghese, sondato già qualche settimana fa La Juventus si mette subito in movimento: l’infortunio di Chiellini durante la sfida di questa sera allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia contro l’Atalanta, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, ha immediatamente mandato in allarme la società bianconera. Difesa juventina decimata: dopo la ...

Calciomercato Carpi - alla Juventus Under 23 Mokulu in prestito : Carpi - Tramite un comunicato ufficiale, il Carpi ha annunciato "la cessione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2019 con obbligo di riscatto alla Juventus FC del diritto alle prestazioni sportive ...

Calciomercato LIVE - DIRETTA 30 gennaio : la Lazio punta Zappacosta - Roma e Juventus prendono due giovani : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di oggi, mercoledì 30 gennaio. Scopriremo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questa fase finale della sessione invernale che si chiuderà il 31 gennaio (e non più il 18 come previsto in un primo momento per far riprendere il campionato di Serie A a bocce ferme). Nell’attesa di capire quali siano le possibilità di vedere Ramsey ...

Calciomercato Juventus : Christensen lontano - Romero arriva a giugno : Il Calciomercato della Juventus guarda ancora verso al difesa di Allegri. Dopo l’arrivo di Caceres e l’addio di Benatia, entrambi annunciati ufficialmente ieri, è di oggi la notizia del muro alzato dal Chelsea per Christensen. L’operazione per gennaio è impossibile. Si sblocca definitivamente l’affare Romero, Preziosi ha detto “sì” all’offerta di Paratici e la prossima estate l’argentino si trasferirà a Torino....Continua a leggere

Buffon : 'Io uno dei migliori affari del Calciomercato della Juventus' : 41 anni appena compiuti, nessuna voglia di fermarsi. Gigi Buffon , oggi al Paris Saint-Germain, è stato una dei pilastri e delle grandi bandiere della Juventus , un passato che di certo non può ...

Calciomercato Juventus - valutazioni in difesa : si pensa a Christensen : Calciomercato Juventus – La Juventus si muove sul mercato, in particolar modo manovre in difesa dopo l’addio del centrale Benatia. I bianconeri avrebbero messo nel mirino il calciatore del Chelsea Andreas Christensen, la notizia viene riportata direttamente dal Daily Mail, il club bianconero ma anche il Borussia Dortmund avrebbero sondato i Blues per ottenere il danese già in questa finestra di mercato. Il difensore dei Blues ...

Calciomercato Juve - Benatia : 'Grazie di cuore - questo gruppo può vincere tutto' : Medhi Benatia -Juventus: è tempo di saluti. Dopo due anni e mezzo in bianconero, il difensore marocchino ha ufficialmente lasciato il club: giocherà all' Al Duhail , club di Doha che milita nella ...

Calciomercato - Sampdoria e Juventus trovano l’accordo per Audero : il costo del riscatto ed il diritto di riacquisto : Sampdoria e Juventus sono vicine all’accordo per il riscatto definitivo di Audero da parte della società del presidente Massimo Ferrero Sampdoria e Juventus hanno trovato l’accordo per il riscatto del portiere Emil Audero, il quale potrebbe dunque diventare interamente di proprietà doriana durante questa sessione di Calciomercato. La cifra per il riscatto non è certo esigua, dato che la Samp pagherà 20 milioni di euro, divisi ...

Calciomercato Juventus - può arrivare Rakitic ma è bagarre con altri quattro club (RUMORS) : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. La dirigenza bianconera, infatti, sta cercando un centrocampista di qualità per la prossima stagione e avrebbe messo nel mirino Ivan Rakitic, fortissimo giocatore croato del Barcellona. Il club catalano potrebbe decidere di venderlo nella prossima sessione di Calciomercato estivo, dal momento che, come riporta il noto quotidiano iberico "Don Balon", vorrebbe ...

LIVE Calciomercato - DIRETTA 29 gennaio : il Milan piomba su Perotti! La Juventus ad un passo da Caceres - Paredes al PSG : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di oggi, martedì 29 gennaio. Scopriremo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questa fase finale della sessione invernale che si chiuderà il 31 gennaio (e non più il 18 come previsto in un primo momento per far riprendere il campionato di Serie A a bocce ferme). Nell’attesa dell’ufficialità di Ramsey alla Juventus, il primo ...

Calciomercato JUVENTUS / Ultime notizie : Chiesa - il rinnovo con la Fiorentina è lontano e i bianconeri sognano : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie: sondaggio per Nicolò Zaniolo della Roma, Bruno Alves una soluzione dopo l'infortunio di Leonardo Bonucci.

ULTIME NOTIZIE Calciomercato JUVENTUS/ Benatia saluta : 'Grazie - tifo per voi : meritate la Champions' : ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO JUVENTUS: trattative in entrata e in uscita della società bianconera, Benatia lascia i bianconeri, destinazione Qatar

Calciomercato Juventus - ufficiale la cessione di Benatia all’Al Duhail : i dettagli dell’operazione : E’ ufficiale il passaggio del difensore marocchino al club del Qatar, guidato in panchina da Rui Faria, ex collaboratore di Mourinho Medhi Benatia è un nuovo giocatore dell’Al Duhail, è ufficiale il passaggio del difensore marocchino al club della Qatar Stars League con sede a Doha. La Juventus ha accettato l’offerta di otto milioni più due di bonus, liberando l’ex Bayern Monaco e sostituendolo con Martin Caceres. ...