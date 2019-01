Calciomercato | i cinesi del Dalian su Immobile e Belotti | Lazio e Torino provano a

sportfair

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Il club cinese ha presentato un’offerta sia allache alper, ricevendo un secco no da entrambe L’ombra della Cina sulla Serie A, in particolare in ambito. Ilinfatti prova a fare la spesa in Italia, bussando alla porta diper Ciroe AndreaFabio Ferrari/LaPresseI due attaccanti sono finiti nel mirino del club asiatico, pronto a mettere sul piatto cifre importanti per assicurarsi i due giocatori. Sessanta milioni per il biancoceleste, cinquanta invece per il centravanti granata. Risposte analoghe in entrambi i casi: un no cortese ma deciso.infatti non hanno intenzione di privarsi dei propri attaccanti migliori a questo punto del mercato, avendo pochissimo tempo per trovare un adeguato sostituto. Niente da fare dunque per il, che dovrà rivolgersi altrove per ...