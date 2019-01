Cagliari | è fatta per Kiril Despodov | parte Farias?

Calciomercato Cagliari - è fatta per l'uruguaiano Christian Oliva : presto le visite mediche : Un nome nuovo per il centrocampo del Cagliari . Non soltanto Birsa, arrivato in Sardegna dal Chievo nei primi giorni della sessione invernale di Calciomercato, la società rossoblù ha chiuso anche per ...

Cagliari-Oliva - è fatta : attesa l’ufficialità per il nuovo centrocampista : CAGLIARI OLIVA- Secondo quanto riportato da “SkySport”, il Cagliari sarebbe ormai ad un passo da Christian Oliva, centrocampista del Nacional di Montevideo. Accordo ormai raggiunto e attesa solamente l’ufficialità dopo le visite mediche. Il giocatore, classe 1996, andrà a completare il centrocampo orfano di Dessena, passato al Brescia. Occhio alle caratteristiche del giocatore: centrocampista duttile tatticamente, ...

Calciomercato Cagliari - è fatta per il difensore Walukiewicz : Il Cagliari comunica di aver acquistato a titolo definitivo dal Pogon Szczecin il difensore Sebastian Walukiewicz. Il calciatore ha firmato un contratto sino al 2023 con opzione sino al 2024 ed arriverà a giungo. “Nato il 5 aprile 2000, Walukiewicz è un centrale difensivo dalla grande struttura fisica”, si legge nella nota del club sardo. “Specialista nel gioco aereo, è dotato anche di buona tecnica e capacità di ...

Calciomercato Chelsea - è fatta per Barella : cifra pazzesca nelle casse del Cagliari [DETTAGLI] : Il Chelsea si candida ad essere grande protagonista nella seconda parte di stagione, arrivano infatti due calciatori molto importanti e che aumentano la qualità della squadra di Maurizio Sarri. Dopo l’addio di Fabregas piazzato un doppio colpo, secondo Sky Sports UK, il club londinese ha in pugno Nicolò Barella del Cagliari, nelle casse del club sardo 50 milioni di euro, fatta anche per Leandro Paredes, ex Roma e dal 2017 in forza ai ...

Calciomercato Cagliari - fatta per Birsa : arriverà dal Chievo a titolo definitivo : Tempo di mercato, tempo di accordi. Di trattative che vengono chiuse con successo o che saltano improvvisamente. Nella prima categoria trova posto Valter Birsa, che lascerà il Chievo per trasferirsi ...

