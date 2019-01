Bundesliga 2018 19 | 19a giornata | ok Bayern | Dortmund e ‘Gladbach

Bundesliga 2018 : il calendario - orari e come vedere la 19giornata : ... ore 15:30 Borussia Dortmund " Hannover , diretta Sky Sport Football e Sky Sport Uno, telecronaca di Pietro Nicolodi, ore 18:30 Werder Brema " Eintracht Francoforte , diretta Sky Sport Football e Sky ...

Bundesliga 2018/19 - 18a giornata : vittorie esterne per Bayern - Dortmund e Gladbach : Bundesliga 2018/19, 18a giornata: vittorie esterne per Bayern, Dortmund e Gladbach Il Bayern Monaco vince a Sinsheim nell’anticipo del venerdì sera. Vincono anche i due Borussia sui campi di Lipsia e Leverkusen. Continua a convincere il Francoforte, intanto si riprende lo Schalke. Le ultime invece non convincono e perdono ancora. Vediamo nel dettaglio ogni singolo risultato. LEGGI ANCHE: Il 2018 della Bundesliga: top e flop del ...

Bundesliga - le probabili formazioni di Schalke-Bayer - 19/12/2018 : probabili formazioni ed analisi di Schalke-Bayer, 16^ giornata di BundesligaSchalke e Bayer sono forse le due squadre che fin qui hanno maggiormente disatteso le aspettative, galleggiando poco sotto metà classifica (un po’ poco per team con ambizioni europee).Nell’ultimo turno i padroni di casa hanno strappato un solo punto sul campo dell’Augusta, mentre alle aspirine è andata peggio visto il KO per 2-1 nel posticipo di ...

Pronostico Bayern Monaco vs RB Lipsia - Bundesliga 19-12-2018 e Analisi : Bundesliga, 16^ giornata, Analisi e Pronostico di Bayern Monaco-RB Lipsia, mercoledì 19 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Bayern Monaco-RB Lipsia, mercoledì 19 dicembre. Sfida nelle zone alte della classifica all’Allianz Arena nel big match del sedicesimo turno di Bundesliga, dove il Bayern, terzo in classifica, sfiderà il Lipsia che occupa il quarto posto. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Bayern ...

Pronostico FC Koln vs Magdeburg - 2. Bundesliga 17-12-2018 e Analisi : 2. Bundesliga, 17^ giornata, Analisi e Pronostico di FC Koln-Magdeburg, lunedì 17 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.FC Koln-Magdeburg, lunedì 17 dicembre. La diciassettesima giornata del campionato cadetto tedesco si chiude con una sfida interessante in programma al ‘RheinEnergieStadion’ di Colonia tra la seconda contro la sedicesima. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano FC Koln e Magdeburg?Il ...

Bundesliga 2018/2019 - pronostici e consigli scommesse della 14esima giornata : Bundesliga: analisi, pronostici e consigli sulle schedine per 14esima giornata (7-8-9 dicembre) Si riparte da Brema, dove il Werder cercherà di porre fine all’emorragia di punti in cui è incappato (uno in cinque gare), mentre il Bayern sabato pomeriggio cercherà di mantenersi in scia della distantissima vetta (-9), magari approfittando della difficile trasferta della capolista a Genselkirchen. Non dimentichiamoci comunque del Lipsia, terzo, ...