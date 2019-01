Brexit | Jean-Claude Juncker gela Theresa May | L' accordo non sarà rinegoziato

Brexit - Jean Claude Juncker gela la Gran Bretagna : “L’accordo raggiunto è l’unico possibile” : Il presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, gela la Gran Bretagna e blocca sul nascere ogni tentativo di nuova trattativa per la premier britannica Theresa May sulla Brexit. "L'accordo che abbiamo raggiunto è l'unico possibile, non c'è margine di manovra per un nuovo negoziato", afferma il presidente dell'esecutivo Ue.Continua a leggere