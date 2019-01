Bimbo ucciso con la scopa | la lenta agonia di Peppe | la madre ha assistito al pestaggio

Bimbo ucciso a Cardito - il patrigno : «Ho perso la testa». Accertamenti sulla madre : Una tragedia familiare dai contorni ancora da definire e un paese intero alle porte di Napoli - Cardito - che chiede rispetto e silenzio per il dolore per la morte di un Bimbo di 7 anni e per il...

Cardito - Bimbo ucciso di botte - confessa il patrigno : Al termine di un lungo interrogatorio, ha confessato Tony Essoubti Badre, 24enne di Cardito, in provincia di Napoli, fermato formalmente dalla Procura di Napoli con l’accusa di omicidio volontario e tentato omicidio per aver picchiato fino a uccidere Giuseppe di 7 anni e ferito gravemente la sorellina di 8, figli della sua compagna. Illesa, la terza bimba di 4 anni, figlia della coppia. I bambini sarebbero stati colpiti con calci e pugni ...

Bimbo ucciso a Cardito - confessa il patrigno : 'Avevano rotto il lettino nuovo' : Ha ucciso il piccolo Giuseppe a calci e pugni perché aveva rotto la sponda del lettino nuovo. Con questa motivazione, Tony Essoubti Badre, 24 enne di origini marocchine, ha confessato nella notte davanti ai carabinieri che lo stavano interrogando di essere lui il responsabile della morte del piccolo di 7 anni e di aver ferito gravemente la sorellina di 8, nate entrambi da una precedente relazione della sua compagna. I bambini, secondo numerosi ...

Bimbo ucciso a Cardito - la confessione del patrigno : “Avevano rotto il letto” : Ha confessato Tony Essoubti Badre, il 24enne accusato dell’omicidio di Giuseppe, 7 anni, figlio della compagna, e del ferimento della sorellina di 8 anni a Cardito, in provincia di Napoli. “Avevano rotto la sponda del letto appena comprato mentre giocavano” ha detto al termine di un lungo interrogatorio durante il quale ha spiegato di aver avuto “un momento di follia”. L’uomo, assistito dall’avvocato Michele ...

