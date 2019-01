Roma : vendeva abusivamente Biglietti musei - chiusa agenzia turismo : Roma – Ieri mattina gli agenti del Commissariato Borgo hanno dato esecuzione al provvedimento, ex art. 100 Tulps, con il quale il Questore di Roma ha ordinato l’immediata cessazione dell’attivita’ abusiva di agenzia di viaggi e turismo svolta da un 48enne extracomunitario. Lo straniero, per ben due volte e’ stato sanzionato per esercizio abusivo di agenzia di viaggi e turismo, ricevendo contestazioni amministrative ...

Biglietti Roma-Porto - andata ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 febbraio : Martedì 12 febbraio si giocherà Roma-Porto, andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I giallorossi affronteranno il Porto allo Stadio Olimpico e andranno a caccia di un risultato importante per avvicinare la qualificazione al turno successivo, da ottenere poi in occasione del match in trasferta in programma tre settimane dopo. I capitolini vogliono regalare una grande soddisfazione al proprio pubblico e sognano di ...

Biglietti Fiorentina-Roma - come acquistare i tickets per il match di Coppa Italia del 30 gennaio : Torna la Coppa Italia: appuntamento importante in questo fine gennaio per la seconda competizione del Bel Paese. Tutte a caccia di un trofeo, visto che il campionato sembra essere già in mano della Juventus. Ad affrontarsi mercoledì 30 gennaio alle ore 18 sono Fiorentina e Roma al Franchi di Firenze. Sfida che si preannuncia davvero spettacolare quella tra i viola e i giallorossi: i ragazzi di Pioli sembrano aver trovato la spinta giusta con ...

Biglietti Roma-Porto - andata ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 febbraio : Martedì 12 febbraio si giocherà Roma-Porto, andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I giallorossi affronteranno il Porto allo Stadio Olimpico e andranno a caccia di un risultato importante per avvicinare la qualificazione al turno successivo, da ottenere poi in occasione del match in trasferta in programma tre settimane dopo. I capitolini vogliono regalare una grande soddisfazione al proprio pubblico e sognano di ...

Biglietti Roma-Porto - andata ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 febbraio : Martedì 12 febbraio si giocherà Roma-Porto, andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I giallorossi affronteranno il Porto allo Stadio Olimpico e andranno a caccia di un risultato importante per avvicinare la qualificazione al turno successivo, da ottenere poi in occasione del match in trasferta in programma tre settimane dopo. I capitolini vogliono regalare una grande soddisfazione al proprio pubblico e sognano di ...

Biglietti Roma-Porto - andata ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 febbraio : Martedì 12 febbraio si giocherà Roma-Porto, andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I giallorossi affronteranno il Porto allo Stadio Olimpico e andranno a caccia di un risultato importante per avvicinare la qualificazione al turno successivo, da ottenere poi in occasione del match in trasferta in programma tre settimane dopo. I capitolini vogliono regalare una grande soddisfazione al proprio pubblico e sognano di ...

Alice Merton in Italia - in concerto a Roma e Milano : Biglietti in prevendita : Alice Merton in Italia per due concerti nel mese di maggio 2019. Sono stati annunciati gli spettacoli in programma per il tour europeo che nel 2019 porterà Alice Merton ad esibirsi anche nella penisola per due serate live a Roma e a Milano. Alice Merton in Italia si esibirà il 22 maggio all'Auditorium Parco della Musica della Roma, nella Sala Petrassi, e il 23 maggio ai Magazzini Generali di Milano, per gli unici due eventi nostrani del suo ...

Alice in Wonderland - lo spettacolo circense al Brancaccio di Roma : date - orari - Biglietti e recensione : date con orari e prezzi dei biglietti per assistere ad “Alice in Wonderland”, lo spettacolo circense portato in scena dal Circus-Theatre Elysium e in programmazione al Teatro Brancaccio di Roma. Il pubblico italiano potrà così rivivere la celebre fiaba di Lewis Carroll attraverso danza, musica e acrobazie. A seguire trovate anche la nostra recensione dello show teatrale del Circus-Theatre Elysium nato dall’ispirazione di Oleg ...

Biglietti Roma-Porto - andata ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 febbraio : Martedì 12 febbraio si giocherà Roma-Porto, andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I giallorossi affronteranno il Porto allo Stadio Olimpico e andranno a caccia di un risultato importante per avvicinare la qualificazione al turno successivo, da ottenere poi in occasione del match in trasferta in programma tre settimane dopo. I capitolini vogliono regalare una grande soddisfazione al proprio pubblico e sognano di ...

Ufficiali i concerti negli stadi di Ligabue - tutte le date da Bari a Roma : info Biglietti in prevendita : Sono finalmente annunciati i concerti negli stadi di Ligabue. Le date sono arrivate nel corso dell'anteprima che l'artista ha voluto lanciare sul suo canale YouTube e nella quale ha rivelato l'intero calendario della tournée che sarà dedicata a Start e del quale ha già rilasciato Luci D'America. Si parte immediatamente con la data del 14 giugno allo stadio San Nicola di Bari, per continuare con quella del 17 al San Filippo di Messina. Il 21 ...

Biglietti Roma-Porto - andata ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 febbraio : Martedì 12 febbraio si giocherà Roma-Porto, andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I giallorossi affronteranno il Porto allo Stadio Olimpico e andranno a caccia di un risultato importante per avvicinare la qualificazione al turno successivo, da ottenere poi in occasione del match in trasferta in programma tre settimane dopo. I capitolini vogliono regalare una grande soddisfazione al proprio pubblico e sognano di ...

Peter Capaldi di Doctor Who a Roma per la FantaHeroes Convention : info date e Biglietti : Peter Capaldi di Doctor Who è il secondo grande ospite della FantaHeroes Convention, dopo Caity Lotz della serie Legends of Tomorrow. Lo annuncia la pagina ufficiale dell'evento dedicato ai fan di supereroi ed amanti del fantasy, che in passato ha ospitato anche attori della saga di Harry Potter. Dopo settimane di indizi, alla fine è arrivata la conferma: il Tardis atterrerà a Roma! Secondo quanto si legge sulla pagina Facebook ufficiale ...

Coez in concerto a Roma : quanto costano i Biglietti : Tutte le info sui biglietti per il concerto evento di Coez in programma il 28 maggio al Palazzo dello Sport di Roma

Biglietti Roma-Porto - andata ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 febbraio : Martedì 12 febbraio si giocherà Roma-Porto, andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I giallorossi affronteranno il Porto allo Stadio Olimpico e andranno a caccia di un risultato importante per avvicinare la qualificazione al turno successivo, da ottenere poi in occasione del match in trasferta in programma tre settimane dopo. I capitolini vogliono regalare una grande soddisfazione al proprio pubblico e sognano di ...