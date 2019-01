Belotti | il Torino alza il muro | no a 60 milioni dalla Cina

Calciomercato Torino - Dalian Yifang offre 50 milioni per Belotti : no di giocatore e club : In casa Torino, in queste ultime ore di Calciomercato, è arrivata un'offerta. L'oggetto? Il cartellino di Andrea Belotti . Già, sull'attaccante granata è piombato il Dalian Yifang , club della Chinese ...

Torino-Inter - Mazzarri : 'Fatto salto di qualità - ora sempre cattivi'. Belotti : 'C'era grande voglia di vincere' : ... ma protagonista di una partita di enorme sacrificio: " Diciamo che c'era grande voglia di vincere , da parte mia e della squadra " le sue parole nel post gara a Sky Sport - la vedevo negli occhi dei ...

Serie A : Belotti potrebbe lasciare il Torino : Con il passare delle ore si fa sempre più vivo l'interesse da parte del West Ham, club militante in Premier League. Il club inglese infatti sembra far sul serio per Andrea Belotti nonostante non si siano ancora spinti oltre i 45 milioni. Il capitano granata è anche un serio obiettivo della Roma per il dopo Dzeko, visto che a fine stagione dovrebbe lasciare la capitale. La pista Torino-West Ham Si sta sempre più intensificando la pista di Belotti ...

Torino - occhio a Belotti : il West Ham fa sul serio : Torino - Il West Ham insiste, il Toro resiste. Il club di Londra potrebbe perdere Arnautovic , che ha golose offerte dalla Cina , e sonda il mercato europeo a caccia di un centravanti importante da ...

Infortunio Belotti - scongiurata la frattura : le ultime sulle condizioni del bomber del Torino : Torino, qualche ora d’ansia in casa granata per quanto concerne le condizioni del centravanti Belotti: le ultimissime Il ‘Gallo’ Belotti alle prese con qualche problema fisico dopo l’allenamento di ieri del Torino. In un primo momento infatti, dopo un duro colpo alla mano, si è parlato di possibile frattura per il centravanti granata. Secondo Tuttosport invece, dopo gli esami di rito, tale ipotesi è stata ...

Andrea Belotti e il Torino, tra presente e futuro. L'estero osserva Due anni fa mai ci saremmo aspettati di vedere Andrea Belotti al Torino di questi tempi. L'attaccante bergamasco aveva infatti vissuto una stagione meravigliosa dal punto di vista personale e sembrava lanciato verso una big. Ventotto gol in trentotto presenze in una squadra non di prima fascia ...

Torino - Mazzarri : 'Zaniolo? Siamo stati ingenui. Belotti di solito quei gol li fa...' : Walter Mazzarri , allenatore del Torino , ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro la Roma: ' Siamo stati ingenui, sopratutto sul gol di Zaniolo . Non si può permettere a un giocatore di tirare due volte da terra, bastava essere un po' più reattivi per ...

Calciomercato Torino : Cairo fa muro su Belotti : Il presidente del Torino Urbano Cairo non intende cedere il capitano Andrea Belotti durante la sessione invernaleCalciomercato/ Serie A- A poche ore dalla sfida dell’Olimpico contro la Roma, il presidente del Torino Urbano Cairo continua a lavorare sul mercato e mette i puntini sulle I nella questione legata ad Andrea Belotti. Egli infatti, ha definito l’attaccante granata incedibile in questa sessione invernale. L’obiettivo ...

Roma-Torino - è di nuovo Dzeko vs. Belotti : Esattamente un girone di distanza dopo, Edin Dzeko e Andrea Belotti si trovano nuovamente faccia a faccia nella sfida dei numeri 9. E, per entrambi, è caccia al "se stesso vecchia maniera". L'...

Roma pronta all’ostacolo Torino - Di Francesco non ammette distrazioni : “obbligati a vincere! E su Belotti…” : Eusebio Di Francesco si appresta a rituffarsi nel campionato dopo la pausa invernale, c’è il Torino ad attendere la sua Roma “Conosco molto bene Mazzarri come allenatore, conosco la sua mentalità, le caratteristiche delle sue squadre. E’ molto attento a preparare la partita e fare la fase difensiva. Il Torino è una buona squadra, ha fatto fatica in casa quando ha dovuto imporre il suo gioco. E’ una squadra molto ...

Calciomercato - affari sull’asse Roma e Torino : anche Belotti nel calderone! : Roma e Torino hanno intavolato una trattativa di Calciomercato che potrebbe coinvolgere anche il Gallo Belotti Roma e Torino sono negli ultimi anni club molto amici, diverse le operazioni sull’asse completate nelle recenti sessioni di mercato, ultima delle quali quella che riguarda Iago Falquè. Nelle ultime ore si fa un gran parlare di altre due possibili trattative che riguardano i club sopracitati. Secondo quanto rivelato da ‘La ...

Torino-Fiorentina - il piccolo tifoso viola scrive al bambino granata : 'Ti regalo una figurina di Belotti' : Bellissimo gesto da parte di Martino, un bambino di 6 anni tifoso da sempre della Fiorentina , nei confronti di un suo coetaneo, sostenitore del Torino. Il bambino , che vive a Firenze con la famiglia,...