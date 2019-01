Beautiful | anticipazioni italiane | nuovo inganno di BILL per avere STEFFY

tvsoap

(Di mercoledì 30 gennaio 2019)Nelle attuali puntatediSpencer decide alla fine di non denunciare Taylor Hayes per tentato omicidio, cedendo per amore alla richiesta di. Tuttavia l’editore mette poi in chiaro di volere qualcosa in cambio alla sua generosità, chiedendo alla nuora di firmare l’annullamento del suo matrimonio con Liam e lasciando libero il ragazzo di decidere del proprio futuro, sicuro che il figlio starà meglio con Hope.non potrà rifiutare, proprio quando Liam accetterà la proposta di Hope di trasferirsi nella dependance di Brooke.La Logan senior, di fronte ai desideri della figlia, deciderà di appoggiarla, innescando inevitabilmente dei confronti con. Nel frattempo quest’ultima non rinuncerà a sperare di poter salvare le cose con il marito, maavrà già pronto unpiano per assicurarsi di spazzare via qualsiasi speranza di ...